Remco Evenepoel en Dirk De Wolf: ‘De missie ‘Tour de France’ krijgt vanaf nu prioriteit’

Remco Evenepoel, je topseizoen eindigde met een regenboogtrui, maar ook met verregaande interesse van andere teams. Is de Ineos-storm inmiddels gaan liggen?

Evenepoel: “Mijn contract loopt tot eind 2026 en het is de bedoeling om dat zo goed mogelijk uit te doen en zoveel mogelijk te winnen. Iedereen in de ploeg zit op dezelfde golflengte. Zolang Patrick (Lefevere, red.) de garantie biedt dat alles blijft draaien en er stappen worden gezet, is er geen reden om te vertrekken. Ik wil de hechte band, die ik met veel mensen heb, ook niet overboord gooien voor een zot aanbod. Zodra mijn contract ten einde is, wordt het natuurlijk een ander verhaal.”

De Wolf: “Het zál blijven draaien, wees gerust.”

Evenepoel: “Dat is me gegarandeerd. Tuurlijk zal ik in de keuze van een grote ronde rekening moeten houden met onze twee spurters. Maar eigenlijk kunnen we het keurig verdelen.”

Hoe dan?

Evenepoel: “Euh... (lacht) Moeten we nog bekijken. De missie ‘Tour de France’ krijgt vanaf nu prioriteit. Op een dag wil ik ook dáár winnen, dat is de ultieme droom. Wat een tussenstation in 2023 niet uitsluit. Tot dusver oogt de Ronde van Italië zeer mooi. Dus zou je kunnen zeggen: ik de Giro, Fabio (Jakobsen, red.) de Tour, Tim (Merlier, red.) de Vuelta.”

Wil je enige kopman zijn in je grote ronde?

Evenepoel: “Ja. Ik vind dat beter. Anders riskeer je verdeeldheid. Dat gaat ook op voor een sprinter, die een sterke lead-out verdient. Lees: minstens twee renners. Dan wordt de combinatie moeilijk, hé. Fabio en ik schieten goed met elkaar op en in een gewone koers maak ik graag deel uit van zijn sprinttrein. Maar in een grote ronde is dat toch anders.”

De Wolf: “Daar heb jij overzicht nodig, Remco. Eén sprinter en twee lead-outs die niet zo vlot klimmen: dat kost je met de klap drie pionnen. Geen optie. Maar... stel dat je de Giro zou rijden: neem je er dan ook de Vuelta bij?”

Evenepoel (schudt het hoofd): “Dan wordt het San Sebastián, WK en Lombardije in het najaar. In het voorjaar zal ik opnieuw een beperkt programma rijden, stages inplannen en werken op klimmen en tijdrijden. Eigenlijk kan ik mijn Vuelta-voorbereiding vanaf nu elk jaar copy-pasten. Want dat heeft goed gewerkt.”

Je zat tijdens die voorbereiding veel in Spanje. Is het een optie om de drukte hier in België permanent te ontlopen en je in het buitenland te settelen?

De Wolf: “Het Pajottenland volstaat niet om op vermogen te trainen en achtminutentests af te leggen. Verbeteren kun je er niet meer. Je moet hier weg, Remco.”

Evenepoel: “Dat is de bedoeling. Een vaste stek vinden, waar het in de winter goed weer is en ik op zwaardere trainingswegen de perfecte basis kan kweken. En tegelijk op een vlakker parcours aan mijn tijdrit kan werken, want ik blijf dus focussen op het (grote)rondewerk. Dat hoeft niet per se Calpe te zijn. Eerder de prachtige omgeving rond Alicante.”

Huisje, tuintje, boompje... kindje? Is dat het stappenplan?

Evenepoel: “Concrete toekomstplannen zijn er nog niet. Maar dat huisje zal er alvast komen. Eerst vertrekken Oumi en ik dit weekend op huwelijksreis. Naar een verre en warme locatie, waar we alles even kunnen laten bezinken en kunnen genieten van de rust en elkaar. De smartphone gaat twee weken uit.”

Heb je nood aan die rust?

Evenepoel: ‘Hard. Ik voelde op het trouwfeest al hoeveel deugd het deed om eens tijd te kunnen doorbrengen met mensen die me niet zien als ‘Remco, de coureur’.”

Dirk, wordt ‘mijnheer Evenepoel-Rayane’ met een maximumscore nummer één in de Kristallen Fiets?

De Wolf: “Ik hou het gewoon bij ‘kleine’, zoals Johan Boskamp Gilles De Bilde noemt. En dat is niet omdat hij klein is, hé. ’t Is ‘ne grote’! Als je een monument, een grote ronde en een wereldtitel bij elkaar fietst, zou het maar normaal zijn dat iedereen hem op één zet. Ik heb het alleszins gedaan.”

Evenepoel (knipoogt): “Ik ook.”

De Wolf: “Voor mij volstond Luik-Bastenaken-Luik in 1992. En was het na Museeuw op twee al met een vergrootglas speuren naar een volwaardige nummer drie. Wat een weelde nu! Dat maakt het veel toffer winnen. Laat ons het prachtseizoen van Wout van Aert niet vergeten. Om maar te zwijgen over Waalse Pijl-winnaar Teuns. Lampaert, die de proloog won en geel pakte in de Tour. En Philipsen, met zijn dubbele etappewinst daar. Straf, maar die mannen staan bij wijze van spreken niet op de foto. Het toont aan hoe uniek het is, wat die kleine hier heeft gepresteerd.”

Evenepoel: “Wout reed inderdaad een fantastisch jaar. Maar zonder snoeverig te willen overkomen: ik denk dat ik de Kristallen Fiets echt wel verdien.”

Beeld AFP

Volgens Jonas Vingegaard is Tadej Pogacar dé man van het seizoen. Waar plaats jij Remco internationaal?

De Wolf: “Ook net onder de Sloveen – hij zal me dat niet kwalijk nemen. Pogacar domineerde van de Strade Bianche tot Lombardije. Werd weliswaar geklopt in de Tour, maar zette daarna de puntjes op de i. Remco zit hem op de hielen en als God het belieft, haalt hij hem ooit in. Ik kijk nu al uit naar hun duels in de grote ronden.”

En zeggen dat er begin dit jaar nog getwijfeld werd of je wel drie weken aankon, Remco. En of je niet kapot zou gaan boven de 2.000 meter en goed genoeg kon dalen. Onvoorstelbaar wat je op die korte tijd allemaal hebt bijgeleerd.

Evenepoel: “Niet slecht hé, voor iemand die nog maar vijf jaar koerst. Mama gaat dit niet graag horen, maar het is zoals destijds op school: ik ben best slim en leer graag en makkelijk, maar ik maak alleen maar hard werk van de dingen die me écht interesseren – talen en lichamelijke opvoeding toen. (grijnst) Reden waarom het daar niet zo goed lukte en in de koers wel. Al zijn er dus ook nu dingen die me niet aanspreken. Over kasseien rijden, bijvoorbeeld.”

De Wolf: “Gij kúnt dat, kleine.”

Evenepoel: “Ja, maar Parijs-Roubaix boeit me op dit moment niet. Dus wil ik er tot nader order ook geen effort voor doen. Een tegenvoorbeeld zijn steile beklimmingen. Daar heb ik wél werk van gemaakt en dat lukt nu vlot. Ook dalen. En sprinten. Ik heb er een hele winter op getraind en mijn piekvermogen in de sprint ligt nu rond de 1.200 watt. Te weinig voor een topsprinter, maar best goed voor iemand van 61 kilo.”

De Wolf: “Met de jaren ga je aan body en ervaring winnen en daar nóg in evolueren. Zoals ook in andere zaken. Ik zag je in de Brabantse Pijl in da zeppeke (gootje, red.) sukkelen. ‘Wat steekt die allemaal uit?’, appte ik naar je pa. Ik weet zeker dat je daar volgend jaar niet meer over zal panikeren en er opnieuw inrijdt. De Brabantse Pijl 2023 is van hém. Voilà, we leggen meteen wat druk.” (lacht)

Beeld Photo News

Ook mentaal heb je stappen gezet. Vooral in de Vuelta daalde er een opvallende rust over je neer.

Evenepoel: “De kiem daarvan ligt in mijn eerste echte vakantie, vorige winter. Waarin ik tijd en ruimte kreeg om het afgelopen seizoen zorgvuldig te organiseren. En individuele stages zodanig kon inplannen dat ik telkens gezelschap had. Van Oumi. Of van (een) ploegmaat(s). Er zijn in het verleden wel meer renners geweest die in zo’n periode ten onder gaan aan eenzaamheid. In het begin van mijn carrière trainde ik ook altijd alleen. Nu probeer ik dat, zeker tijdens lange stages, te vermijden. Als ik kan fietsen samen met iemand als Louis (Vervaeke, red.) en af en toe eens mijn hart bij hem kan luchten, schenkt me dat rust. Dan focus ik niet louter op mezelf en kan ik de aandacht verdelen.”

De Wolf: “Vooral in de periode na de crash in Lombardije had je het moeilijk, vond ik. Maar ook ik zag in de Vuelta een andere renner. Kalmer, spontaner. Ook naar de media toe. Persoonlijk vind ik dat de grootste vooruitgang die je hebt geboekt. Ook de soms vurige reacties in de koers groeien eruit.”

Evenepoel (knikt): “Ik heb met niemand van de ploegmaats en het personeel wrijvingen. Ook dát helpt. Als leider draag ik een voorbeeldfunctie, besef ik. Een negatieve houding aannemen, rondlopen met een lang gezicht, zeuren, zagen: dat helpt niemand vooruit. Idem tegenover collega-renners. ‘Iedereen bij Ineos was onder de indruk van het gentlemangehalte waarmee je in de Vuelta rondreed’, zei Laurens De Plus me. Daar let ik op. Ik vind dat belangrijk.”

De Wolf: “Het zal van pas komen, want de regenboogtrui is het mooiste, maar mentaal ook het moeilijkste shirt om te dragen. Die rust zal afstralen op de andere jongens. Ze gaan zelf meer geneigd zijn om je spoor te volgen en mee te gaan op stage. Dat zal zijn vruchten afwerpen.”

Dirk De Wolf: ‘Ik zet Evenepoel dit seizoen net onder Pogacar. Die domineerde van de Strade Bianche tot Lombardije. Als God het belieft, haalt Remco hem ooit in.’

Over stages gesproken: steekt het niet als je ze bij Jumbo-Visma met een hele huishouding voor een maand naar de Teide ziet trekken?

Evenepoel: “Da’s effectief zo een van die laatste stappen die we als ploeg moeten zetten, willen we succesvol werk blijven maken van die groterondedroom. Het kost natuurlijk veel geld, maar die paar procentjes moeten erbij. Wat we in de Vuelta realiseerden, vond ik al supergoed. Maar het was bijvoorbeeld leuk geweest om er vooraf met een groepje in het SynchroSfera-hotel in Denia naartoe te kunnen werken, zodat we er allemaal op hetzelfde niveau en op dezelfde lijn aan waren begonnen. Nu kwam iedereen van ergens anders, de een zat al op 98 procent, de ander moest nog groeien... Naar de toekomst toe vind ik dat toch riskant. We moeten daar lessen uit trekken.”

De Wolf: “Er wordt aan gewerkt, maar dat gaat niet met een vingerknip. Feit is dat de Serry’s, Van Wilders en Vervaekes dezer wereld zich nóg beter gaan soigneren. Omdat Remco ook voor hén centen binnenbrengt en ze graag met hem in de ploeg zullen willen zitten. Hetzelfde geldt voor ploegleiders, verzorgers, mecaniciens. Ik vind zijn huidige entourage trouwens al heel goed. Laten we daar vooral Patrick Lefevere niet in vergeten. Eén van de slimsten in het peloton.”

Is de Primavera in 2023 een optie? Of een Vlaamse klassieker, als wereldkampioen?

De Wolf: “Daar is het nog iets te vroeg voor, denk ik. Hij is 22. Gilbert is er ook pas op zijn 26, 27 aan begonnen. Herinner je je nog zijn eerste Ronden van Vlaanderen en Parijs-Roubaixs? Rampen! Remco wint nu al koersen boven de 250 kilometer, de ‘monumentenafstand’. Dat onderscheidt de allergrootsten van de gewone renners. Tweehonderd kilometer kunnen ze allemaal aan. Maar vanaf 220 à 230 vallen er veel over den bareel.’ Ik vind de Ronde voor Remco gemaakt. Als er één renner in de finale die wattages kan trappen op Kwaremont en Paterberg, dan hij wel. Maar nu nog niet. Over een jaar of drie-vier. Als hij fysiek en mentaal nóg sterker zal zijn.”

Evenepoel: “Eerst probeer ik de Tour te winnen. Daarna zien we wel.”

De Kristallen Fiets, om 21.45 uur op VTM