Remco Evenepoel: ‘Als ik de benen niet heb in Lombardije, sloof ik me uit voor Alaphilippe of Almeida’

Het rotweer in de Coppa Bernocchi hakte erin bij Remco Evenepoel. Maar dat woog niet op tegen de boost van zelfvertrouwen die zijn indrukwekkende solozege hem schonk in het zicht van de Ronde van Lombardije. ‘Leuk om nu over topbenen te beschikken.’

Eerst en vooral: die epische Parijs-Roubaix gezien zondag op tv? Kan het jou inspireren voor de toekomst?

Evenepoel: “Neen. Totaal niet. Ik was maar wát blij om lekker binnen te kunnen zitten, met een warme chocomelk voor me en wat snoep binnen handbereik. Respect is wel op zijn plaats in zo’n monument voor alle collega’s die zo aan het afzien waren. Ook voor zij die de finish niet haalden. Het was echt een hel. Eén keer reed ik Parijs-Roubaix, bij de junioren. Ik was toen mee in de kopgroep, maar op Camphin-en-Pévèle raakte ik een steen en brak mijn stuur middendoor. Net toen ik na de fietswissel opnieuw kwam aansluiten, stond ik zowel vooraan als achteraan plat. Er was geen volgwagen in de buurt, waardoor ik heel Carrefour de l’Arbre te voet heb gedaan. Ik denk niet dat ik er ooit nog terugkeer. Ik zal de piste in Roubaix dus allicht nooit zien. Maar zeg nooit nooit.”

Met welke mindset leef je toe naar je laatste wedstrijd van het seizoen, de Ronde van Lombardije?

“Op dit moment voel ik me redelijk moe. Die zware Coppa Bernocchi van maandag, in slechte weersomstandigheden, zoog veel energie uit mijn lijf. Het wordt dus zaak om zo goed mogelijk te recupereren. Wel leuk om zo dicht bij een groot doel over topbenen te kunnen beschikken. Ook de andere jongens hebben duidelijk de goeie vorm te pakken. We starten met een sterk team. Ik kijk ernaar uit.”

In de finale van de Coppa Bernocchi schudde je een solo van dertig kilometer uit de benen. Had je die extreme inspanning nog nodig om jezelf er helemaal van te overtuigen dat je klaar bent voor zaterdag?

“Niet echt, neen. Ik voelde me al heel goed op het WK en afgelopen zaterdag in de Ronde van Emilië. Maar daar had João Almeida op die korte, steile slotklim meer winstkansen dan ik. Dat bevestigde hij ook met een mooie tweede plaats na de ongenaakbare Primoz Roglic. We reden daar een verstandige koers. Ik werkte voor hem, hij kon zijn benen wat sparen. Maandag was de final touch. Afgezien, in dat rotweer, maar wel gewonnen. Die twee Italiaanse aanloopkoersen hebben mijn zelfvertrouwen opgekrikt.”

Hij wint die Coppa Bernocchi na een lange solo. Beeld Photo News

Jullie zijn met drie potentiële winnaars: Alaphilippe, Almeida en jij. Wie is de absolute kopman?

“Moeilijk te zeggen. Het wordt een vreemde, zware wedstrijd waarin de conditie van de dag doorslaggevend zal zijn. Eerst en vooral moeten we die opeenvolging van lastige beklimmingen overleven. In de finale zien we dan wel. We moeten gewoon eerlijk zijn met elkaar. Je hebt in eerste instantie de benen nodig om te kunnen winnen. Blijkt iemand van ons die niet te hebben, dan moet hij dat zeggen. Als ik ze niet heb, sloof ik me uit voor Julian of João. Ik ga ervan uit dat dat wederzijds zal werken. Maar zoals ik Julian op het WK op die steile klimmetjes tekeer zag gaan... In dat soort specifieke inspanningen is op dit moment niemand beter.”

Het parcours loopt, vergeleken met vorig jaar, in omgekeerde richting. Speelt dat in jouw voordeel?

“Klopt niet helemáál. We starten weliswaar in Como en finishen in Bergamo. Maar het is niet van B naar A , het parcours is anders. Als je zinspeelt op de beruchte afdaling van de Sormano, waar ik crashte: die had er wat mij betreft gerust opnieuw in mogen liggen. Geen probleem.”

Maak je de komende dagen op training een ommetje langs de Sormano?

“Uiteindelijk niet, neen. Het zou me te veel tijd kosten. De andere jongens moeten ook nog koersen (Milaan-Turijn, Ronde van Piemonte, JDK) dus wordt het moeilijk om iets te organiseren. Ik denk trouwens dat het weinig nut heeft om veel na te denken over de bewuste plaats en bocht met het oog op de race van zaterdag.”

Heb je met de organisatoren nog kunnen debatteren over verbeteringen op gebied van veiligheid?

“Neen. Ik had het te druk met mijn revalidatie en comeback. Eenmaal terug op de fiets heb ik eerlijk gezegd niet meer uitvoerig zitten piekeren over die val. Nu Philippe Gilbert in de atletencommissie van de UCI gaat zetelen kan hij het misschien eens aankaarten. Hij kent deze wedstrijd zelf door en door. Meer dan ik of onze ploeg komt hij op een positie terecht van waaruit hij mogelijk iets kan doen bewegen. Al zal het vooral van de organisatoren zélf moeten komen, natuurlijk. Wie weet volgt het antwoord op deze vraag zaterdag al en krijg je een veiliger verloop van de wedstrijd te zien.”

Tot die bewuste crash was je in de editie 2020 een van de beste renners in koers. Zit je nu met een soort revanchegevoel?

(schudt het hoofd) “Als ik de koers op die manier zou aanvatten, kan ik alleen maar verliezen. Ik heb niet de onweerstaanbare drang om iemand iets te moeten bewijzen, niet het gevoel dat ik absoluut moet winnen. Ik ben gewoon blij dat ik er opnieuw bij ben. Ik start wel met ambitie. Maar daarmee zal ik ongetwijfeld niet de enige zijn in dit sterke deelnemersveld.”