Remco Evenepoel: ‘Als er iets gebeurt met Van Aert, zijn we flexibel genoeg om voor plan B of C te gaan’

Hij is erbij, Remco Evenepoel (21). De youngster van Deceuninck-QuickStep zit in de Belgische selectie die straks de WK-wegrit in eigen land rijdt. Niet als kopman – dat is Wout van Aert. Bij afreis naar het EK in het Italiaanse Trentino (8-12 september) reageerde Evenepoel op z’n selectie. ‘Alles staat in functie van Van Aert, maar met bepaalde koerssituaties weet je nooit.’

Bondscoach Sven Vanthourenhout rekent erop dat Evenepoel, zelf kopman op het komende EK, zich zal schikken naar de teamorders in de strijd om de regenboogtrui. Wout van Aert is de uitgesproken kopman. Heeft de renner van Jumbo-Visma een slechte dag, dan zal Jasper Stuyven in eerste instantie de man worden die voor de zege gaat. Evenepoel staat dus in dienst van hen.

“Ik denk dat ik mijn plek verdien en we weten waar we voor staan. Ik sta ook 100 procent achter die tactiek en zal me volledig smijten”, zegt Evenepoel. “Ik denk wel dat het kan werken. Het is een heel lange koers en er kan van alles gebeuren. Alles staat in functie van Wout (Van Aert), maar met bepaalde koerssituaties weet je nooit. Er kan zoveel gebeuren, maar dat is in elke wedstrijd zo. Als we de finaleronden van Leuven bereiken met Wout erbij, dan is het heel simpel. Hij heeft ook de meeste kans om het af te maken. Iedereen weet wat hij moet doen als Wout erbij is, en ook als hij er niet meer bij is. Dat is het belangrijkste. En als er iets gebeurt, dan zijn we volgens mij flexibel genoeg om voor plan B of plan C te gaan, maar laat ons hopen dat het niet nodig is.”

Mag Evenepoel vóór de finale dan wel zijn ding doen? “Dat weet ik nog niet. Maar ik denk dat het vrij logisch is dat als er gekoerst wordt, in Overijse of zelfs in het centrum van Leuven, we gewoon mee moeten zijn en de koers nooit moeten ondergaan. Hopelijk met Wout erbij. Die kan natuurlijk ook niet op alles springen én ook in de finale nog 100 procent zijn. Daarvoor zijn wij er: meezitten als er vroeg gekoerst wordt en dan verdedigend rijden voor de kopman.”