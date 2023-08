Rekent Antwerp zich straks rijk op het kampioenenbal?

Antwerp moet voorbij AEK Athene om de poort van de Champions League te openen. Daar wacht gegarandeerd 16,8 miljoen euro. Club Brugge kreeg vorig jaar voor exact dezelfde prestatie 4,5 miljoen meer. Maar hoe zit dat juist en waarom wordt niet iedereen gelijk behandeld door de UEFA?

De Champions League is het allerhoogste toneel van het voetbal. Sportief de heilige graal. Met financiële vetpotten voor elke club die eraan deelneemt. Maar dat betekent niet dat elk van die deelnemers op gelijke voet verloond worden.

Real Madrid, Juventus en andere groten vinden dat zij het circus doen draaien, en dus recht hebben op een groter deel van de koek. Ze dreigden met de oprichting van een Super League, die het Europese voetbal zou versplinteren. De macht van de Europese topclubs werd zo groot dat de UEFA moest ingrijpen om een Super League tegen te gaan - of op z’n minst de oprichting ervan te vertragen.

Het gevolg: vanaf volgend seizoen wordt de Champions League een competitie met 36 clubs in plaats van 32, met nog meer tickets die richting de Europese topcompetities kunnen gaan. En de verdeling van de prijzengelden kent nu al een orwelliaanse scheefgroeiing waarbij de grote landen bevoordeeld worden.

Er bestaan vier manieren om geld te verdienen via de Champions League: startgeld, sportieve bonussen, het tienjaarscoëfficiënt en de marketpool. De eerste twee zijn gelijk voor iedereen. De laatste twee zorgen voor een vertekende verdeling van de gelden. Zélfs voor clubs binnen hetzelfde land. Volgens de logica van de UEFA heeft Club Brugge voor dezelfde prestaties recht op méér geld dan Antwerp.

Startgeld

Op vlak van startgelden is iedereen gelijk voor de wet. Real Madrid, Feyenoord of Antwerp: elke club krijgt 15,64 miljoen euro voor het bereiken van de groepsfase van de Champions League. Club Brugge verdiende vorig jaar exact hetzelfde basisbedrag voor zijn deelname.

Hetzelfde geldt voor alle clubs: de bedragen die gekoppeld worden aan winst (2,8 miljoen) of gelijkspel (930.000). Net als de premies voor kwalificatie voor de volgende ronde (9,6 miljoen voor de achtste finales, 10,6 miljoen voor de kwartfinales, 12,5 miljoen voor de halve finales, 15,5 miljoen voor de finale en 20 miljoen voor CL-winst).

Tienjaarscoëfficiënt

De grootste financiële ongelijkheid ligt in de tienjaarscoëfficiënt. Daar ligt ook de reden waarom het basisbedrag dat Antwerp straks zou kunnen verdienen aan de Champions League minder groot is dan wat Club Brugge vorig jaar heeft ontvangen.

De UEFA verdeelt een pot van 600 miljoen euro in 528 schijven over de 32 deelnemers. Niet op basis van verdienste, maar louter op basis van traditie en prestaties in het verleden. De club die het beste gepresteerd heeft sinds 2013-2014 krijgt 32 keer een schijf van 1,137 miljoen. De club die het minst gepresteerd heeft in Europa, krijgt 1 keer een schijf van 1,137 miljoen.

Hoe wordt die tienjaarscoëfficiënt berekend? De Europese prestaties van elk van de 32 gekwalificeerde teams over de laatste tien jaar worden opgeteld. Die tellen voor 80 procent van de coëfficiënt. De overige 20 procent bestaat uit de coëfficiënt van het land waarin het voetbalt.

Dat zorgt ervoor dat de grote landen en clubs sterk bevoordeeld worden in de verdeling van de gelden. Newcastle, dat zich voor het eerst in de voorbije tien jaar heeft geplaatst voor Europees voetbal, start dankzij de Engelse coëfficiënt op een hogere plaats dan Antwerp, dat voor de vijfde keer op rij Europa heeft gehaald. Newcastle zal zo meer geld ontvangen via de tienjaarscoëfficiënt dan Antwerp.

Club Brugge heeft wel dezelfde landencoëfficiënt, blauw-zwart presteerde de voorbije tien jaar veel beter dan Antwerp in Europa. Het begon de afgelopen Champions League-campagne als 28ste op de tienjaarsranking. Dat zorgde voor vijf schijven van 1,137 miljoen euro (5,685 miljoen).

Als Antwerp zich kan plaatsen, zal het in het beste geval 30ste van de 32 deelnemers zijn op de tienjaarscoëfficiënt. Dat zou goed zijn voor drie schijven van 1,137 miljoen (3,411 miljoen). Realistischer is dat de Great Old helemaal onderaan de tienjaarsranglijst zal staan (goed voor één schijf van 1,137 miljoen).

Marketpool

Elke club die deelneemt aan de Champions League krijgt een deel van een marketpool van 300,3 miljoen euro. De grootte van de tv-markt van het land is daarbij doorslaggevend - in het geval van België is die zéér beperkt. Pas in april 2024 zal duidelijk worden hoeveel Club Brugge verdiende aan de marketpool met zijn deelname aan de achtste finales vorig jaar. In het seizoen 2021/22 verdiende blauw-zwart een kleine 1,8 miljoen euro aan de marketpool. Club eindigde toen laatste in zijn poule.

Als Antwerp zich weet te plaatsen, dan is het de enige Belgische ploeg in de Champions League, waardoor het 100 procent van de Belgische marketpool krijgt. Hoe groot die som is, is afhankelijk van hoe ver Antwerp zou geraken. Maar het totaalbedrag zal vermoedelijk in de buurt liggen van de 1,8 miljoen euro die Club twee seizoenen geleden verdiende.