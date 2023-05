Regen en kou verleidt favorieten tot aangepast tempo: verrassende nieuwe leider in Ronde van Italië

Op papier zou in Cassano Magnago de veertiende etappe eindigen in een massasprint en dus voor geen enkele verandering van het algemeen klassement zorgen. Maar na 40 kilometer fietsen begon de regen het peloton zo ongenadig te geselen dat de favorieten en hun ploegen besloten in aangepast laag tempo, zij het volledig doorweekt en verkleumd, de rest van de 194 kilometer van de rit af te leggen.

Een grote groep van 29 renners, allen op grote achterstand van rozetruidrager Geraint Thomas en daarmee ogenschijnlijk ongevaarlijk, mocht daarom vroeg vertrekken en om de ritzege gaan strijden. Ze vertegenwoordigden liefst zeventien ploegen, maar niet de equipes van de top 3. Thomas hield al zijn INEOS-ploeggenoten bij zich en dat deden Jumbo-Visma van nummer 2 Primoz Roglic en UAE van nummer drie Joao Almeida ook.

Uiteindelijk verbrokkelde de grote kopgroep in kleinere delen en pakte de Duitser Nico Denz van Bora Hansgrohe zijn tweede ritzege deze Giro. Hij verprutste deze tweede overwinning nog bijna door iets te vroeg te juichen. Maar zijn gespreide armen tikten tegen het gezicht van nummer twee, de Canadees Derek Gee, die mede daardoor niet kon profiteren van de fout van Denz. De teleurstelling was zichtbaar bij Israël-Premier Tech-renner Gee, de revelatie van deze Giro, die zijn derde tweede plek behaalde in deze Ronde van Italië.

Wat achter Denz en Gee gebeurde was nog interessanter. Van de oorspronkelijke groep van 29 was Bruno Armirail de best geklasseerde renner. Maar de tijdritspecialist van Groupama-FDJ stond als 23ste geklasseerd en had een achterstand op de roze trui van liefst 18 minuten en 37 seconden. Toen hij zaterdag opstond, had de Fransman niet de intentie om eens eventjes de nieuwe leider in de Giro van 2023 te worden.

Roze trui schept verplichtingen

Maar hij werd het wel, want het peloton met de 22 renners die vóór Armirail in de rangschikking stonden, liet de achterstand op ritwinnaar Denz almaar oplopen. En daar hadden met name Geraint Thomas en zijn INEOS-ploeg goede redenen voor. Want een roze trui schept verplichtingen en die kosten tijd, voor en na elke etappe. En ook de twee rustdagen op maandag zijn aanzienlijk minder hectisch als er niet over de roze trui hoeft te worden gefilosofeerd.

Voor Armirail daarentegen was het kleinood een onverwacht maar zeer gewenst geschenk. Leider in een grote ronde, al is het maar een dag, dat kunnen niet alle wielrenners claimen. Zijn voorsprong op Thomas is met 1 minuut en 41 seconden waarschijnlijk ruim genoeg om ook zondag in het roze af te sluiten en dus maandag de tweede rustdag als klassementsleider door te brengen. Met een glimlach zo breed dat die ternauwernood op het podium paste, trok de 29-jarige Fransman dan ook het zachtroze tenue aan.

Zijn ploeggenoot Jake Stewart keek toe en realiseerde zich opeens de onverbiddelijke werkelijkheid: hij moet met nog vier resterende ploeggenoten hard aan het werk om Armirail in het roze te houden. ‘Fuck’, zei de Brit, die zichzelf en zijn ploeg veel succes wenste. ‘Good luck to us in the front.’