Referee Department erkent dat AA Gent vrijdag twee penalty’s had moeten krijgen

Afgelopen vrijdag al in de competitieopener tussen Standard en AA Gent (2-2) waren er enkele betwistbare fases, waarin de Buffalo’s zich benadeeld voelden. Zo kregen ze geen strafschop na een duidelijke handsbal van Renaud Emond. De spits duwde een vrijschop van Sven Kums met de arm in hoekschop. “Onbegrijpelijk dat we daar geen penalty voor kregen”, sakkerde Kums. Het Referee Department geeft hem nu ook gelijk. “De bal raakt de elleboog van Emond. Dat contact moet bestraft worden met een strafschop voor AA Gent en een gele kaart voor Emond”, legt Frank De Bleeckere uit. “Hij maakt een onnatuurlijke beweging met de arm en maakt zijn lichaam zo breder. Er wordt een VAR-interventie verwacht.”

AA Gent reageerde intussen kort op Twitter. “Het is ‘VAR’ gekomen, want dit hadden wij vrijdag al gezien. Onze reactie volgt eerstdaags.”

In het absolute slot kreeg Jordan Torunarigha een vuist van Arnaud Bodart in het gezicht. Opnieuw lieten ref Visser en VAR Denil begaan. En opnieuw had AA Gent hier een penalty moeten krijgen. “Ook al raakt de doelman de bal, het Referee Deparment beschouwt deze fase als roekeloos”, klinkt het. “Het brengt de fysieke integriteit van de aanvaller in gevaar. De VAR had moeten ingrijpen.”

Geen buitenspellijn in Westerlo

De late penalty voor Club Brugge tegen Racing Genk, na een duw van Paintsil in de rug van Mata, werd volgens het Referee Department wel degelijk terecht toegekend. Net als de elfmeter die Antwerp afdwong na een overtreding van KV Mechelen-verdediger Dries Wouters. Dat KV Oostende geen strafschop kreeg na licht contact tussen Albanese en Debast was eveneens een correcte beslissing, aldus het Referee Department.

Nog een opvallende passage in de communicatie van het Referee Department: “Tijdens de wedstrijd Westerlo – Cercle Brugge (zondag, red.) was de calibratie van de offsideline niet mogelijk vanwege de lage positie van de zestienmetercamera’s. Voor de buitenspelsituatie in minuut 74 was er geen duidelijk beeld beschikbaar om de buitenspelpositie van de Westerlo-aanvaller te beoordelen, dus de VAR steunde de initiële beslissing van de assistent-scheidsrechter.”