Refaelov wacht op Anderlecht (maar niet te lang): ex-Gouden Schoen wil snel duidelijkheid over nieuw contract

Lior Refaelov wil graag snel duidelijkheid over zijn toekomst bij Sporting Anderlecht. De 36-jarige Israëliër zit in zijn laatste contractjaar en zou graag snel weten of er voor hem ook na dit seizoen een toekomst is in het Lotto Park. Als Anderlecht een Antwerp-scenario wil vermijden wachten ze best niet te lang om Refaelov uit te nodigen rond de onderhandelingstafel. Zo niet dreigt een déjà vu.

Herinner u hoe de gesprekken over een nieuw contract tussen Refaelov en Antwerp bleven aanslepen en hij uiteindelijk transfervrij de overstap naar Anderlecht maakte. Wettelijk gezien mag Refaelov ook nu vanaf januari elders zijn krabbel onder een preakkoord zetten.

En aan interesse in de diensten van ‘Rafa’ is geen gebrek, zo horen we in zijn entourage. “Er staan nu meer clubs in de rij voor Refaelov op zijn 36ste dan op zijn 25ste”, lacht vriend en makelaar Dudu Dahan. “Hij is als de beste wijn, die wordt ook beter met de jaren.”

Ondanks de tegenvallende resultaten bij Anderlecht drukt Refaelov nog altijd stevig zijn stempel op paars-wit. Vijf doelpunten en zeven assists in 21 wedstrijden, daarmee is hij beslissend om de 105 minuten. Vorig seizoen was Refaelov in 46 matchen goed voor negentien doelpunten en zes assists, bepalend om de 122 minuten. Refaelov heeft niet ingeboet aan belang voor zijn ploeg, integendeel. Zeker als we zijn statistieken bij Anderlecht afzetten tegen die van zijn laatste jaar bij Antwerp. Refaelov was toen beslissend om de 125 minuten. De vergelijking met de wijn is niet uit de lucht gegrepen.

“Ik heb verschillende concrete voorstellen op zak”, vervolgt Dahan. “Er heeft zich een topclub uit België gemeld, er is een ploeg uit de Amerikaanse MLS die de laatste vijf transferperiodes al geprobeerd heeft om hem binnen te halen en ook de topclubs uit Israël, waar veel geld zit, tonen interesse.” Zo zou zijn ex-club Maccabi Haifa Refaelov graag terug naar Israël willen halen.

Dahan: “Tot nu toen heb ik nog met geen enkele andere club gepraat, maar of dat zo blijft hangt af van Anderlecht.” Een verlengd verblijf bij Anderlecht blijft prioritair voor Refaelov, hij voelt er zich uitstekend en heeft een goede connectie met de fans. “Het ontbreken van een prijs met Anderlecht is zijn grootste drijfveer. Overal waar hij speelde pakte hij minstens één trofee.”

Bij Anderlecht bevestigen ze dat de gesprekken met Refaelov over een nieuw contractvoorstel lopen, maar een akkoord hangt nog niet in de lucht. Voor Anderlecht is dit ook geen gemakkelijk dossier. Een grondige kosten-batenanalyse dringt zich op, want voor een habbekrats zal Refaelov niet bijtekenen. Door de afwezigheid van Peter Verbeke zit Anderlecht op dit moment zonder TD en CEO, en ook over de T1 bestaat veel onzekerheid. Gaat Anderlecht door met Veldman of kiezen ze in Brussel toch voor een meer ervaren coach?

“Wij zouden graag voor het einde van het jaar weten waar we aan toe zijn”, zegt Dahan. “Een situatie zoals destijds bij Antwerp willen we liever vermijden. Lior voelde zich toen ook prima in Antwerp en wilde absoluut niet weg, maar uiteindelijk hadden we geen andere keuze.”