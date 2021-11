Refaelov keert even terug naar Antwerp na beladen transfer

Het was een soap die groter was dan Thuis en Familie samen: de transfer van Refaelov (35) naar Anderlecht. De Israëliër kreeg op de avond van zijn Gouden Schoen-uitreiking te horen dat Antwerp zijn aflopende contract sowieso zou verlengen. Het bleef de maanden nadien evenwel stil, en dus zocht en vond Refaelov alternatieven.

De overeenkomst met Anderlecht werd voor de play-offs gecommuniceerd, waarna Antwerp als door een wesp gestoken reageerde. “Deontologisch hoort dit niet”, stond er te lezen in een statement. “RAFC betreurt deze handelswijze die onze club probeert te schaden.”

De plooien tussen de clubs zijn intussen gladgestreken. Sportief managers Peter Verbeke van Anderlecht en Sven Jaecques van Antwerp hebben een uitstekende relatie. Alle partijen realiseren zich inmiddels dat paars-wit het spel destijds correct heeft gespeeld. “Misschien hebben we toen iets te emotioneel gehandeld”, valt vandaag binnen Antwerp te horen.

Steun van fans

Zondag is Refaelov terug op de Bosuil, weliswaar in een ander shirt. Zijn ex-ploegmaats zullen hem alvast hartelijk begroeten. “Ik zie niet in waarom we dat niet zouden doen”, zegt doelman Jean Butez. “Refaelov was graag gezien, hij was altijd professioneel en bracht ons veel bij.”

Ook de achterban is niet vergeten hoe Refaelov hen deed kirren van plezier, met een mooie Europese campagne, de bekerwinst en de Gouden Schoen. “Los daarvan heeft hij zich altijd sportief gedragen”, stelt Dominik Van Landeghem van de supportersfederatie. “Ik denk dat de meeste fans begrip hebben voor de manier waarop zijn vertrek tot stand is gekomen. Refaelov is geen controversieel figuur, anders dan pakweg Lamkel Zé. Ik denk zelfs dat hij applaus zal krijgen van een deel van de Antwerp-aanhang als hij zondag scoort. Zo sportief zijn we wel. (lacht) Al hebben we liever dat hij niet scoort.”

Dat Refaelov zich wil tonen, dat staat hoe dan ook vast. “Niet uit revanche, wel omdat het voor hem een speciale match is”, klinkt het in zijn entourage. “Dan wil je er niet anoniem bijlopen.”