Reekshoofden blijven sneuvelen op Queen's: nu ook Tsonga eruit

De eerste drie reekshoofden in Londen - Andy Murray (ATP 1), Stan Wawrinka (ATP 3) en Milos Raonic (ATP 6) - moesten eerder al het onderspit delven. Vandaag was het de beurt aan Tsonga, die ook op Roland Garros al in de eerste ronde zijn biezen moest pakken. De Fransman ging in twee sets (6-4, 6-4) onderuit tegen de Luxemburgse grasspecialist Gilles Müller (ATP 26), die afgelopen zondag nog het toernooi van Rosmalen op zijn naam schreef.