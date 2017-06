Red Panthers stunten tegen Nieuw-Zeeland op World League hockey

Na een aarzelende start herstelden de Red Panthers het evenwicht, maar ze slaagden er in het eerste kwart niet in een treffer uit hun twee strafcorners te puren. De fysiek sterke Nieuw-Zeelanders namen het Belgische doel verschillende keren onder vuur, een sterk keepende Aisling D'Hooghe hield de 0-0 op het scorebord. Ook het team van bondscoach Niels Thijssen liet zich niet onbetuigd, de Red Panthers misten echter precisie in de laatste meters.



Ook na de pauze bleef het een felbevochten duel. De Black Sticks dreigden met twee strafcorners. Maar dan was het moment van Anouk Raes gekomen, de aanvoerster mocht vrij aanleggen en zette de 1-0 op de tabellen. Het was nog even bibberen toen het nummer vijf van de wereld op strafcorners de paal raakte en D'Hooghe tot een nieuwe puike redding dwong. Toch hielden de Red Panthers stand, goed voor een stuntzege.



De Belgen tellen zes punten in groep B, nadat ze eerder met 0-1 verloren van Australië (FIH 4) en Maleisië (FIH 22) met 9-0 verpletterden. Eerder op de dag won Australië met 4-1 van Spanje (FIH 10), dinsdag om 20u45 de tegenstander van de Red Panthers. Australië, dat één wedstrijd meer speelde, voert de stand aan met negen punten. Nieuw-Zeeland telt net als België zes punten, voor Spanje (3 ptn) en Maleisië (0). De eerste vier uit de poule plaatsen zich voor de kwartfinales.



De top vier van het toernooi plaatst zich voor de finale van de World League in Auckland (18-26 november). Als gastland Nieuw-Zeeland niet bij de eerste vier eindigt, gaat alleen de (op de FIH-ranking) hoogst gerangschikte vierde over de twee halve finales naar de finale. Het toernooi in Sint-Lambrechts-Woluwe geldt ook als kwalificatietoernooi voor het WK 2018 in Londen. Een plaats in de kwartfinales kan al volstaan voor een WK-ticket. Gastland Engeland en de vijf continentale kampioenen zijn rechtstreeks geplaatst voor het WK. De overige tien tickets gaan naar de tien hoogst gerangschikte landen van de halve finales van de World League, voor zover die niet al zeker zijn van WK-kwalificatie dankzij de voornoemde criteria.



Morgen (om 20u) spelen de Belgische mannen tijdens de rustdag een eerste van twee oefeninterlands tegen Nieuw-Zeeland op het terrein van hockeyclub La Rasante. De tweede oefenpot van de Red Lions gaat woensdag (om 20u) door.