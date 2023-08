Red Panthers maken zich op voor halve finales: ‘Om te verbeteren, moeten we Duitsland kloppen’

Van alle Red Panthers doorzwom Barbara Nelen (32) de meeste watertjes. De kapitein en recordhoudster caps (306) spreekt voor de halve finales tegen Duitsland over de winning spirit en de nieuwe ploeggeest van de ploeg: ‘We hangen niet langer af van een paar spelers.’

Voel je je met 306 caps en alle ervaring soms wat de mama van de ploeg?

“Ja, toch wel. Ik ben de oudste van de ploeg en hou rekening met de jongeren om te zien of ze allemaal oké zijn. Onbewust neem ik die rol wat op mij, omdat ik er al het langst bij ben en wil dat iedereen er goed bij staat.”

Hou je dan in het oog of iedereen zich goed gedraagt en kleedt?

(lacht) “Nee, dat niet. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Ik merk wel een verschil in mentaliteit bij de jongere generatie, ook puur in het hockey. Zij zijn meer gewend om te winnen en komen met die mentaliteit aan. Dat was positief en nieuw voor ons. We geven elkaar energie. Op dat vlak ben ik heel blij dat ze erbij zijn. En voor de rest, ... het is gewoon een andere generatie - meer smartphone-gericht, zou ik zeggen. Soms lachen ze al met mij omdat ik minder goed ben met technologie. Maar dat is niet erg en vind ik grappig.”

Kan je eens terugblikken op je allereerste cap?

“Ja, ik weet zelf niet of die wedstrijd als een officiële cap telde, maar ik was zestien en we speelden met de nationale ploeg tegen een Spaanse club. Ik viel in en pakte na vijf minuten al een kaart omdat ik iemand met mijn handen had geduwd, wat mij normaal nooit overkomt. In heel mijn carrière kreeg ik misschien maar twee of drie kaarten… Mijn allereerst EK was ook wel hier in Mönchengladbach (in 2011, BF)”

De Panthers toen en nu, is dat dag en nacht verschil?

““Ja, dat is helemaal anders. Toen stonden we rond plek 25 op de wereldranglijst, nu staan we op de vijfde plaats. We zijn veel fitter. Toen waren we niet of semi-professioneel. We trainden een à twee keer per week. Nu zijn we professioneel bezig met hockey en fitnessen we drie tot vier keer per week. We trainen bijna elke dag. Dan kan het niet anders dat je op alles verbetert: technisch, tactisch, fysiek en mentaal. We hebben meer ervaring door wedstrijden op topniveau te spelen en door met mental coaches te werken. Zij helpen ons hard. Ik vind dat nodig in topsport, want soms verlies je vertrouwen of is er stress door het publiek.”

Een paar jaren geleden hoorde jij steeds bij de besten. Kan je dat nu nog zeggen?

“Neen, ik heb wel nog altijd mijn kwaliteiten. We hebben nu meer variatie in spelers. Ik ben blij dat er andere voortrekkers zijn. Stephanie Vanden Borre neemt achterin veel belangrijke beslissingen, Michelle Struijk vervult een grote rol in onze ploeg, en Lotte Englebert geeft als jongere vooraan mooie acties en energie. Om eerlijk te zijn, kan ik bijna iedereen aanduiden met sterke punten. Vroeger waren we afhankelijk van een paar spelers, nu niet meer. Nu zijn we het best samen als ploeg. Een slechte dag van mij is minder erg nu dan tien jaar geleden.”

Het valt op dat jullie nu echt durven de ambities uitspreken: EK-finale en een olympische medaille. Wanneer is die knop omgedraaid?

“Ik ben daar nog wat meer voorzichtig in. We moeten eerst nog winnen tegen Duitsland, en dan pas praten we over eventueel een gouden medaille. Ik geloof er wel heel hard in dat we tegen Duitsland gaan winnen. De switch is begonnen met Raoul Ehren (bondscoach sinds 2020, BF). Hij heeft direct zijn ambities gezegd, gaf ons veel vertrouwen en toonde ons zeer bewust met clipjes en data hoe goed we zijn. Hij zei: ‘Jullie mogen groter dromen’.”

En als dat uitkomt, vertelt hij geen flauwekul.

“Ja, ons eerste doel was top 6 en nu staan we daar ook. Maar we hebben ook allemaal zeer hard gewerkt als ploeg en individueel. Dat is een vicieuze cirkel.”

Hoge ambities betekent meer druk. Bij verlies tegen Duitsland missen jullie het doel.

“Ja, maar Duitsland staat vierde op de wereld, wij vijfde. Dan moeten we ook die stap zetten om Duitsland te kloppen op een EK, anders gaan we nooit beter worden. Vroeger was winnen tegen Duitsland nog onze grote droom, dat is nu anders. Onze grote droom is EK-goud.”

Waaom denk je dat de Panthers Duitsland gaan kloppen?

“We zijn ongeveer evenwaardig en komen elk tien keer in de cirkel. We krijgen meer en meer kansen en zijn verbeterd, dus waarom niet? En ik hoop dat Lotte Englebert (sterspeelster van de ploeg, BF) het verschil maakt.” (lacht)