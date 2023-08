Red Panthers juichen niet langer om EK-zilver, maar stap naar goud is nog groot

Het EK-zilver blinkt mooi voor de Red Panthers, maar smaakt ook bitterder dan bij de primeur van het bejubelde EK-zilver in 2017. Het zegt wat over de afgelegde weg en de hoge lat die de Panthers nu voor zichzelf zetten. Wat valt te onthouden van dit EK richting het hoofddoel in Parijs 2024?

Teams die op een hoog doel mikken stellen zich kwetsbaar op: de afrekening volgt als ze het doel niet halen. De Panthers kunnen zich op dat vlak niets verwijten: ze reisden naar het EK af om de finale te halen en mogen dat doel met bravoure afvinken. Nederland kloppen zou een bonus geweest zijn, maar is nu nog niet realistisch, of alle geluksgoden moeten al de kant van België kiezen.

“Het niveauverschil is nog te groot”, erkende bondscoach Raoul Ehren, al had hij liever een meer wakkere start gezien om Nederland het vuur aan de schenen te leggen. In de hoofden hebben de speelsters wel een mentale switch gemaakt. Zes jaar geleden beleefden de Panthers in Amstelveen hun primeur met een eerste finale. Dat ze toen tegen Nederland zwaar verloren, kon de pret niet bederven. “Toen vielen we elkaar in de armen en stonden we te springen en te dansen, nu zijn we niet zo tevreden met het zilver”, zegt Michelle Struijk.

De vele trieste gezichten en ook traantjes na afloop spraken boekdelen. Maar die mogen snel opdrogen. Nu al hebben de Panthers hun medailledoel voor de Spelen in Parijs 2024 geformuleerd. Dit voorbije EK mag hen in deze ambitie sterken.

Individuele toppers

De Red Panthers zagen hun prestaties op dit EK beloond met twee individuele prijzen: Charlotte Englebert (22) is verkozen tot beste speelster van het EK, en hetzelfde geldt voor Emily White als beste talent onder de 21 jaar. Twee toppers die nog veel groeimarge hebben, dat belooft voor de toekomst. Wie wil meespelen voor de prijzen heeft uitzonderlijke speelsters nodig en Englebert is er zo eentje. Ze blinkt uit in druk zetten, accelereren met de bal, is snel, technisch sterk en kan afwerken.

White liet op 18-jarige leeftijd haar potentieel zien. Volgens insiders heeft ze zich sinds haar entree bij de nationale ploeg in september ‘als een raket’ ontwikkeld. Behalve White speelden op dit EK nog vier andere meisjes jonger dan 21 jaar. Er zit dus nog veel rek op de groep. In de komende elf maanden richting Parijs 2024 kunnen zij verder evolueren.

De Belgische opmars van de Panthers is gebouwd op stevige fundamenten in de defensie. Op dat ene wankele eerste half uur tegen Nederland na speelde België defensief heel consistent. Stephanie Vanden Borre en Hélène Brasseur vullen elkaar in het hart van de verdediging goed aan. Vanden Borre is krachtig en kan met lange ballen het spel openbreken, Brasseur lijkt heel frèle, maar vergis je niet: hoe ze met lef, lijf en leden tegenstanders afblokt doet aan ‘Rambo’ denken.

Versterking in de breedte

Links heeft nieuwkomer Vanessa Blockmans zich meteen goed geïntegreerd en punten gescoord voor de toekomst. Op rechts heeft Emma Puvrez zich tot een heel solide speelster ontwikkeld, en Michelle Struijk zorgt voor een slimme verbinding in het middenveld. Vooral tegen Duitsland liet België onder hevige druk zien hoe moeilijk de defensie te ontwrichten is. Toen we na de finale aan de Nederlandse Maria Verschoor vroegen waarin België stappen gezet heeft, begon ze over de defensie: “Ze staan heel goed in blok. Hun tactische structuur is best lastig voor ons.”

Het is kort dag voor Parijs in 2024, maar om de kans op een olympische medaille te vergroten is een extra kwaliteitsinjectie in de breedte welkom. Om Nederland te kunnen vloeren is het zelfs een noodzaak, maar ook Australië en Argentinië hebben nog een streepje voor. Geniale talenten als Englebert die op hun eentje het verschil kunnen maken, vind je natuurlijk niet op bestelling. Nu zijn de tactische richtlijnen van een tegenstander er zo op gericht om Englebert extra in het oog te houden: van zodra zij de bal heeft, ziet zij zich snel omringd door twee à drie speelsters. Een steengoede bliksemafleider kan haar ontlasten.

België teert op zijn kwaliteiten in de snelle tegenaanval en heeft al enorme stappen gezet in het collectief pressen, maar op termijn zouden de Red Panthers nog dominanter tegen absolute topploegen moeten kunnen aantreden. Het is uitkijken naar nieuwe schakels en toppers in spe die vanuit die filosofie opgeleid zijn. De Belgische hockeymeisjes haalden vorige maand op het EK voor U18 alvast een zilveren medaille: dat klinkt als toekomstmuziek in de oren.