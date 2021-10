Red Panthers geven startschot van Pro League tegen olympisch kampioen Nederland

De Red Panthers mogen in het Amstelveense Wagener Stadion dus het terrein op tegen het beste team ter wereld, olympisch kampioen Nederland. Onze hockeyvrouwen grepen in juni nog EK-brons in Amstelveen en speelden toen in halve finale een sterke wedstrijd tegen Nederland (3-1 verlies).

Ehren selecteerde 21 speelsters. In vergelijking met het EK neemt Aisling D’Hooghe de plaats in van Elodie Picard. Lucie Breyne en Vanessa Blockmans zijn er opnieuw bij. De 19-jarige Antwerpse Delphine Mariën is de enige nieuwkomer.

De selectie: doelvrouwen Aisling D’Hooghe en Elena Sotgiu en veldspeelsters Ambre Ballenghien, Vanessa Blockmans, Helene Brasseur, Lucie Breyne, France De Mot, Tiphaine Duquesne, Charlotte Englebert, Alix Gerniers, Lien Hillewaert, Pauline Leclef, Delphine Mariën, Barbara Nelen, Emma Puvrez, Justine Rasir, Abigail Raye, Michelle Struijk, Stephanie Vanden Borre, Judith Vandermeiren en Louise Versavel.