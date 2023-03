Red Lions willen met Europese titel meteen olympisch ticket veroveren

De Red Lions mikken in Duitsland op de Europese titel, die directe kwalificatie voor de Spelen van volgend jaar in Parijs oplevert. Zo zouden ze zich meer comfortabel kunnen voorbereiden op 2024. Dat verklaarden enkele Red Lions na de training.

“We kunnen ons niet voorstellen dat we de kwalificatie voor Parijs zouden mislopen, zelfs niet als we uiteindelijk een kwalificatietoernooi zouden moeten afwerken”, vertelde sleutelspeler Tom Boon. “Maar het olympisch ticket meteen veroveren, zou ons toelaten het best mogelijke programma richting de Spelen op te stellen.”

Volgens Vincent Vanasch, die voor Keulen speelt, kunnen de Red Lions veel leren uit de verloren WK-finale. “Zo kunnen we het ons niet veroorloven om slechts twee kwarten goed te zijn. Het succes dat we in andere finales hadden, ook in de shoot-outs, was er dit keer niet. Dat is topsport, het is soms wreed”, aldus de doelman, die uitkijkt naar het EK in Mönchengladbach. “In India waren onze supporters er niet. Dat zal wel het geval zijn in Duitsland.”

Het grote doel van de Red Lions blijft het verdedigen van hun olympische titel. “Maar het EK is een belangrijke tussenstap”, benadrukte aanvoerder Félix Denayer. “We konden eerder al vaststellen dat een snelle kwalificatie de zaken gemakkelijker maakt voor de ontwikkeling van de groep, zeker in de winterperiode. We zijn 500 dagen verwijderd van de Spelen, het is aan ons om de lat hoger te leggen en misschien wat verrassender voor de dag te komen.” (BELGA)