Red Lions trainen volgende maand alweer voor EK-goud

Bij Felix Denayer was de ontgoocheling nog niet helemaal weggespoeld. Twee dagen geleden verloren de Red Lions in de finale nipt van Duitsland, waardoor ze hun wereldtitel niet konden verlengen.

“De ontgoocheling zal nog wel blijven hangen. Je hebt maar een beperkt aantal kansen in je leven om een wereldtitel te pakken”, vertelde de middenvelder op Brussels Airport, waar een ontvangstmoment was voor vrienden en familie. Ook eerste minister Alexander De Croo, BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive en BOIC-CEO Cédric Van Branteghem tekenden present.

“De bedoeling is nu dat we de komende twee weken echt rust pakken en alles laten bezinken”, ging Denayer verder. “Over een maand start de nationale ploeg weer op en dan werken we richting het EK. Daar hopen we goud te pakken. Vervolgens slaan we de laatste rechte lijn richting Parijs in en hopelijk kunnen we er dan met deze jongens nog één keer alles uithalen.”

Met het EK in Mönchengladbach (18-27 augustus) krijgen de Red Lions komende zomer meteen een kans om de ontgoocheling van het WK door te spoelen. “Het EK winnen is bijna moeilijker dan het WK winnen, omdat je de hele tijd tegen de toplanden uitkomt”, wist Loïck Luypaert. “Maar ik heb het gevoel dat onze groep nog steeds top is. We kunnen dus nog doorgaan, al is het aan de coaches om daarover te beslissen.”