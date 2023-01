Red Lions schipperen tussen kalmte en ambitie op WK

“Iedereen is heel rustig”, zegt middenvelder Antoine Kina. “Dat is ook zo na de matchen in de kleedkamer. We zijn er ons allemaal van bewust dat we nog beter kunnen. Zo is onze defensieve druk voor verbetering vatbaar en lijden we te veel balverlies. Er is nog progressiemarge en dat weten we. Ik hou van die mentaliteit. Als we zo doorgaan, denk ik dat we opnieuw wereldkampioen kunnen worden.”

Ook kapitein Felix Denayer ziet een kalme Belgische ploeg. “Door groepswinnaar te worden en de cross-overs te vermijden, hebben we het voordeel van de extra rust”, benadrukt hij. “We hebben opnieuw de kans om te strijden voor een wereldtitel, dat beseffen we. Ik denk dat er een goede mix is tussen gemoedsrust en ambitie.”

Kina vindt de Red Lions een complete ploeg. “Het is uitzonderlijk. In doel staat Vincent Vanasch, achteraan hebben we jongens als Arthur Van Doren en Arthur de Sloover. En voorin is er ook veel kwaliteit. Dat heb je niet bij andere ploegen.”

Onder de scanner

Strafcornerspecialist Alexander Hendrickx sukkelt intussen met de knie, de resultaten van een scan worden vandaag verwacht. Bij een ernstige blessure komt reserve Maxime Van Oost bij de ploeg. Kina was zelf reserve in 2018. “Maar ik zat toen helemaal niet in het toernooi”, geeft hij aan. “Ik kwam alleen toe. Het was moeilijk. Van Oost is nu al de hele tijd bij ons, dit is een veel betere situatie.”

Kina besprak tot slot de favorieten voor de wereldtitel, naast België. “Ik heb genoten van het spel van Australië. Dan is er nog Argentinië, dat speelt met een karakteristieke grinta. En Nederland natuurlijk, zij hadden het makkelijk in de groepsfase. Hun eerste grote test komt er in de kwartfinales.”