Red Lions pakken brons én revanche (2-0) in troostfinale tegen Duitsland

Met het EK-brons heeft België nu acht grote kampioenschappen van een EK, WK of Spelen op rij een medaille behaald. Maar brons is niet de kleur waar de Lions nog een gat in de lucht van springen. De Belgische mannenploeg toonde zich vanmiddag wel heel erg gretig om orde op zaken te stellen na het verlies tegen Nederland, waarbij ze zich door slordige fouten in de eigen voet hadden geschoten. De EK-zege in de troostfinale tegen Duitsland is ook een revanche voor de verloren WK-finale eerder dit jaar.

Duitsland startte gezwind, maar de Lions namen snel het commando over met straffe pressing en vlotte balcirculaties. In het eerste kwart dwong België al drie strafcorners af: zeker op de laatste van Loïck Luypaert had doelman Alexander Stadler een prima redding in huis. Felix Denayer knalde even later de bal tegen de lat. De verdiende voorsprong kwam er in het slot van het eerste kwart. Nelson Onana devieerde een inzenden van Luypaert in doel: de derde EK-goal al van de Belgische jonge revelatie.

Lees ook Strafcornerspecialist Alexander Hendrickx wilde met Red Lions weer goud rapen op EK hockey: ‘Ik haat verliezen’

België liet zijn prooi niet los. Duitsland rekende op zijn sterke doelman: hij ranselde weerom een penaltycorner uit zijn doel en belette William Ghislain het scoren. De Belgische doelman Vincent Vanasch keek vanuit de verte toe: zelf had hij niet zoveel werk op te knappen - zo dominant was België in het tweede kwart. De 2-0 hing dus in de lucht: Florent Van Aubel zette die score met een alerte interventie op het bord.

Beeld BELGA

Maar niet te vroeg victorie kraaien tegen de Duitsers. Dat was de les van de WK-finale begin dit jaar. België gaf een 2-0-voorsprong na een demonstratieve eerste kwart alsnog prijs en zou het pleit in shoot-outs verliezen. Duitsland kwam nu de rust ook scherper voor de dag - er zullen wel woorden gevallen zijn om iets meer aan het thuispubliek te bieden. Maar België verdedigde ook met een over-mijn-lijk-mentaliteit: pijnlijk concentratieverlies zoals tegen Oranje bleef achterwege. En de Lions vergaten niet zelf te prikken. Scoren vanop de penaltycorner lukte niet vandaag: verdediging en doelman haalden in het derde kwart de angel uit twee bijkomende pogingen.

In het laatste kwart eiste Duitsland het veldoverwicht op, maar botste op de hardnekkige vastberadenheid van de Red Lions: dit zouden ze nu niet uit handen geven. Zelf kwam België nog dicht bij de 3-0: een rebound van De Kerpel na een geredde penalty corner landde op de lat. Vanasch hield in de slotfase met knappe interventies de nul. Zo pakten de Red Lions autoritair het brons: ook voor het gekrenkte vertrouwen na de halve finale is de topprestatie tegen de regerende wereldkampioen een statement om zich te rehabiliteren.