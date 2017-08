Red Lions op drie wedstrijden van EK-goud: "De honger naar die hoofdprijs is groot"

Wat is de sleutel van het succes?

Vincent Vanasch: "Zonder twijfel Shane McLeod. Ook van de vorige bondscoaches leerden we veel, maar onder McLeod geloven we echt dat we grootse prestaties kunnen neerzetten. Hij geeft aan iedereen vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. We spelen ook veel agressiever."

Loïck Luypaert: "Sinds onze prestatie in Rio spelen we veel constanter. Vele jaren van keiharde arbeid werden eindelijk beloond. In Brazilië leerden we veel over de andere teams, maar ook over onszelf. Door dat uitzonderlijke olympische avontuur werd de groep veel hechter."