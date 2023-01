Red Lions kunnen ook een thriller verliezen: ‘Dit mochten we niet uit handen geven’

België komt niet in het illustere rijtje van Pakistan, Duitsland en Australië: drie landen die er in slaagden om twee wereldtitels op rij te veroveren. Met een late gelijkmaker en daaropvolgende shoot-outs leek een nieuwe triomf in de maak, maar de Mannschaft was finaal net uitgekookter. ‘We vergaten de match dood te doen’, sakkerde Vincent Vanasch.

Met heel veel maturiteit toeslaan op de juiste momenten: dat was kort samengevat tot voor aanvang van de finale het WK van de Belgen. Na enkele Duitse kansen sloegen de Red Lions in de WK-finale opnieuw toe. Florent Van Aubel scoorde een heerlijk doelpunt in de tiende minuut: hij nam de bal uit de lucht, legde perfect klaar en schoot genadeloos voorbij de Duitse keeper Stadler. Een minuut later mochten de Belgen nog eens juichen. Op voorzet van Antoine Kina tikte Tanguy Cosyns binnen: 2-0 en de Lions leken op weg naar wereldtitel nummer twee.

Met de Duitsers ben je echter nooit klaar en de Belgen waren zich daar van bewust. De Mannschaft zette zowel in de kwartfinale tegen Engeland als in de halve finale tegen Australië een 0-2-achterstand recht. Vincent Vanasch behoedde de Lions met een geweldige safe op strafbal nog voor de aansluitingstreffer, maar wat later was het wel prijs. Na een vierde Duitse penaltycorner scoorde de aartsgevaarlijke Niklas Wellen. “We hadden kansen om er 3-0 van te maken”, aldus Vincent Vanasch. “We vergaten de match dood te doen. Onze eerste helft was wel het beste wat we op dit WK lieten zien.”

Bij de start van de tweede helft geraakte Sébastien Dockier net niet bij een voorzet van Victor Wegnez. De Duitsers namen vervolgens de controle van de match over en de gelijkmaker in minuut 41 via strafcornerspecialist Gonzalo Peillat was niet onverdiend. Het laatste kwartier begon slecht voor de spelers van bondscoach Michel van den Heuvel. Een schot van Mats Grambusch ging tussen de benen van Vanasch tegen de netten: 2-3 en de Lions met de rug tegen de muur. Met nog een dikke minuut op de klok en bij een vierde Belgische strafcorner schoot Tom Boon raak: op karakter naar 3-3 en shoot-outs. Dat zouden de koelbloedige Lions toch weer klaren?

Er ontspon zich opnieuw een heuse WK-thriller. Na de eerste vijf pogingen wezen de bordjes 3-3 aan. In de tweede reeks van de sudden death viel het vonnis: Vanasch kon net niet goed genoeg bij de bal van Thies Prinz en even later miste Tanguy Cosyns. De laatste kans op een WK-titel met deze generatie ging in rook op.

“De ontgoocheling is vanzelfsprekend enorm”, aldus Vanasch. “We kwamen alleen voor goud naar India. Met onze ervaring mag je een 2-0-voorsprong niet uit handen geven. Ons derde kwart was gewoon niet goed genoeg en de details gingen ook nog eens de kant van die sluwe Duitsers op. Bij de derde Duitse goal werd het schot van Grambusch tot twee keer toe gedevieerd en bij die tweede Duitse shoot-out vond ik even de bal niet. Volgens de statistieken winnen we normaal de shoot-outs bij twee reddingen, maar deze keer mocht het niet zijn. Dat is topsport.”

Met de Red Lions werden we de voorbije jaren rotverwend, maar zilver op een WK blijft natuurlijk een knappe prestatie. “We toonden in alle matchen veel karakter”, zegt Vanasch. “De switch van Shane McLeod naar Michel van den Heuvel als T1 verliep perfect. Daarom vind ik deze nederlaag zo jammer voor Michel. Hij verdiende goud.”

“We hebben de laatste maanden heel veel gegeven”, besluit Vanasch. “Nu hebben we nood aan rust. We moeten uit dit WK enkele lessen trekken richting EK in augustus. Met al die Europese toplanden is een EK bijna te vergelijken met een WK of Olympische Spelen.”

Wereldkampioen Duitsland wordt meteen ook de nieuwe leider op de wereldranking. België volgt na Nederland op de derde plaats.

Oog op de toekomst

Enkele jongens van de ‘gouden generatie’ zullen er niet meer bij zijn, maar onze Red Lions proberen in 2026 voor de derde keer op rij de WK-finale te bereiken. En dat kan in eigen land. Het WK 2026 wordt immers een gedeelde organisatie tussen Nederland en België.

“De exacte datum staat nog niet volledig vast, maar wellicht zal het toernooi tijdens de laatste twee weken van augustus 2026 plaatsvinden”, aldus Serge Pilet, CEO van de Belgische Hockey Federatie. “Een WK in eigen land is vanzelfsprekend uniek. Als federatie hebben we de laatste jaren keihard gewerkt. Die co-organisatie wordt een geweldige beloning.”

De wedstrijden worden gespeeld in het Amstelveense Wagener Stadion en het nieuwe nationale hockeystadion in Waver. Dat laatste dossier sleept al een tijdje aan, maar de kogel is nu door de kerk. “Klopt”, zegt Pilet. “In september beginnen de verbouwingen en verwacht wordt dat het stadion tegen einde 2024 helemaal klaar zal zijn. Het nationale stadion zal over een vaste capaciteit van 4.000 à 5.000 plaatsen beschikken, maar voor speciale gelegenheden – zoals het WK 2026 – kan het uitgebreid worden tot 10.000 zitjes.”

Niet te vergeten: ook het WK voor vrouwen vindt tegelijk plaats. Wat intussen vast staat is dat er één finale in België en één in Nederland zal afgewerkt worden. Zoals de zaken er nu voor staan zou het logisch zijn dat de mannenfinale in België en de vrouwenfinale in Nederland wordt gespeeld.

Pilet beseft echter dat het een moeilijke oefening wordt. “In augustus 2026 zijn we 3,5 jaar verder en in tussentijd kan er veel gebeuren. De Red Lions hockeyen dan wellicht met deels een nieuwe generatie, terwijl de vrouwen tegen dan al langer een vaste groep vormen.”