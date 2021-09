Red Lions-kapitein: ‘Gelukkig dat ik afscheid neem door de grote poort’

Het is voortaan stiller in de kleedkamer van de Red Lions: Thomas Briels is gestopt. Na vijftien jaar en liefst 359 caps beleefde hij afgelopen zomer een hoogtepunt op de Olympische Spelen in Tokio. ‘Dat goud is bijna absurd.’

Thomas Briels (34) voelt zich goed in hartje Antwerpen, waar hij al jaren woont. Zijn favoriete koffiebar ligt op een boogscheut van zijn huis, ideaal om af te spreken. Briels is er een graag geziene klant.

Is het olympisch goud al wat bezonken of leef je nog in een roes?

Briels: “Het begint nu rustig in te sijpelen. In Tokio hadden we nog niet echt door hoe dat in België leefde. Bij onze terugkeer kwam de ontlading en merkten we hoeveel mensen ons hebben gevolgd. Bij die viering met de open bus in Brussel stonden mensen met vlaggen op de daken. Ik had dit nooit durven dromen. Onze WK-titel in 2018 was al ondenkbaar, olympisch goud spreekt nog zoveel meer tot de verbeelding. Ik ben gelukkig dat ik afscheid neem door de grote poort en niet via een achterdeur.”

Hoe diep zat je mentaal toen je als kapitein hoorde dat je als reserve naar Tokio moest?

“Het diepste ooit. Tokio was de grootste uitdaging in mijn carrière van vijftien jaar. Ik was vijf jaar kapitein en heb in die rol veel tijd geïnvesteerd in spelers. Ik had nooit gemerkt dat ze ontevreden waren over mij en had constant gepresteerd in grote toernooien. Om dan kort voor Tokio te horen dat ik aan de zijlijn moest toekijken… Ik kan moeilijk verwoorden wat dat met een mens doet. Ik sprak over de teleurstelling alleen met mijn vriendin, familie en een paar vrienden. De teamgenoten vonden het erg voor mij, maar zij gaan door met hun focus. Ik besloot: ik ga nu mijn mond houden, blijf keihard trainen en zorg dat ik fit ben. Mocht de ploeg mij nog nodig hebben, dan moet ik het laten zien op het veld.”

Je had evengoed foert kunnen zeggen na de beslissing?

“Ja, ik dacht daar twee dagen over na. Sommigen zegden: ‘Dat is geen respect, ga gewoon op vakantie en laat ze het uitzoeken.' Maar ik was altijd iemand die voor de ploeg speelde en koos. Ik zat al zo lang in de topsport en besefte dat de coach een moeilijke keuze moest maken. Later kwam het nieuws dat de twee reservespelers toch selecteerbaar waren. Door de blessure van Boon startte ik meteen tegen Nederland en Duitsland. Ik had geluk met mijn kans. Het kon niet beter uitdraaien. Het is alsof ik twee keer won op de Spelen.”

Was je toch boos op coach Shane McLeod?

“Ik was niet boos, meer teleurgesteld dat ik als kapitein het vertrouwen niet kreeg. Maar hij gaf me die boodschap ook met tranen in zijn ogen. Hij had zes aanvallers en slechts plek voor vijf. Het lag zo dicht bijeen. Op dat moment vond hij die andere vijf de beste samenstelling, op basis van profielen, sterktes, zwaktes, samenspel, penaltycorners… Zo viel ik af. De coach gaf nadien toe dat ik zijn ongelijk had bewezen, dat siert hem. Ik ben blij dat mijn band met McLeod goed afgesloten is. Hij bracht onze ploeg zoveel succes.”

Briels in actie tijdens de halve finale op de Olympische Spelen. Beeld Photo News

Je besloot als enige Red Lion te stoppen na Tokio. Waarom?

“De laatste maanden waren mentaal heel zwaar. Ik had het gevoel dat ik alles gedaan had wat moest. Op je 34ste stoppen als olympisch kampioen, mooier kan niet. Hoe hard kon ik me nog opladen? De motivatie zou moeilijker zijn en ik wilde een stapje opzijzetten voor jongeren. Het is dus mooi geweest, hoe moeilijk het ook is om afscheid te nemen. De Red Lions zijn mijn beste vrienden die ik nu een pak minder ga zien.”

Je hebt 359 caps. Is er een bepaald moment dat de speciale groepsgeest typeert?

“We maakten zoveel achter de schermen mee, succes maar ook moeilijke momenten. Neem het WK 2018. John-John Dohmen moest ziek weg, Manu Stockbroeckx scheurde zijn hamstring en de pa van Simon Gougnard overleed. Dan heb je veel aan een hechte band. Kwaliteit en hard trainen is belangrijk, maar ook een groep creëren die het beste voor elkaar wil. Van alle landen staat België daarin het verst, denk ik. Bij Nederland zag je op het veld dat het team niet samenhing.”

Hoe zie je je eigen toekomst?

“Op clubniveau wil ik nog hockeyen zolang ik er plezier in heb, mijn lichaam mee wil en ik een meerwaarde kan zijn (Briels speelt bij Oranje-Rood uit Eindhoven, BF). Ik bekijk het jaar per jaar.

“Ik ben wel al bezig met vele projecten. Ik ben ambassadeur van Korok, een merk van sportwinkel Decathlon. Ik lanceerde in coronatijden met mijn broer een eigen kledinglijn. Met Sportways organiseer ik hockeykampen in Amsterdam, dat willen we nu ook in België doen. En ik ben al een paar keer gevraagd voor een presentatie in bedrijven over ons unieke verhaal met de Red Lions, van amateurploeg in 2008 tot olympisch kampioen in 2021. Vanwaar we komen is dat bijna absurd. Olympisch goud leek onbereikbaar. Als ik nu naar mijn medaille kijk, dat is iets als in een film. Hoe we als team naar het allerhoogste werkten kan ook de bedrijfswereld inspireren.”

Een olympische titel had je wellicht in 2006, bij je eerste stage met de nationale ploeg in Schotland, ook niet verwacht?

(lacht) “Neen, wat was dat zeg? We zaten in een klein dorpje en verhuisden in één week drie keer van bed and breakfast. Het sneeuwde en we speelden een match bij 1 graad. Na die match moesten we een ijsbad nemen. Terwijl mijn vrienden op vakantie gingen. Ik dacht: waarmee ben ik bezig? Is dit wel wat ik wil? Mijn mama zei toen dat ik moest doorzetten. De volgende stage in Zuid-Afrika was wel geweldig. Ik was verkocht.”