Red Lions blijven groepsleider na moeizame draw tegen Duitsland

Bij België bleven Arthur Van Doren (die de voorbije dagen met de rug sukkelde) en Simon Gougnard (die op training een ongelukkige tik van Tom Boon incasseerde) aan de kant. Ze begonnen goed en kwamen via Cédric Charlier na tien minuten op voorsprong.

Daarna nam Duitsland het initiatief over. In minuut 23 scoorde Niklas Wellen de gelijkmaker, vervolgens was het voor keeper Vincent Vanasch en de Belgische defensie geregeld alle hens aan dek. Een duw van Nicolas De Kerpel in de cirkel met nog zeven minuten op de klok leverde Duitsland een strafbal op: 1-2 en de Lions met de rug tegen de muur. Twee minuten later was er echter Victor Wegnez die met een knap schot de 2-2 scoorde.

Minder wissels

“Daarna kregen we zelfs nog kansen op de winning goal. Het was voor ons een moeilijke match, maar ik vind het gelijkspel wel verdiend”, sprak spits Sébastien Dockier. “Met Gougnard en Van Doren misten we twee belangrijke pionnen. Wij hadden slechts vier wisselmogelijkheden, Duitsland had er zes. Dat maakte een groot verschil. We hebben de situatie goed opgelost en bleven geduldig.”

Het doelsaldo met Duitsland zal beslissen over de eerste plaats in de poule. De Red Lions hebben op dit moment een voorsprong van twee goals. “We weten dus wat ons vrijdag te doen staat: scoren tegen Japan”, besefte Dockier. “Duitsland treft Zuid-Korea en dat land schat ik toch iets hoger in dan Japan.”

De Red Lions maken zich vandaag op voor een trip naar Rourkela, dat driehonderd kilometer noordelijker ligt van Bhubaneswar. Daar treffen ze vrijdag om 12.30 uur dus Japan in het Birsa Munda Stadion. Met een capaciteit van 20.000 toeschouwers is dat het grootste hockeystadion ter wereld.