Red Lions als favoriet naar finaleweek: ‘We hebben nu meer killersinstinct dan in Rio’

Er was al eerdere schade met de verstuikte enkel van aanvaller Nicolas De Kerpel. Hij zal zondag weer inzetbaar zijn. Gisteren speelde ook Simon Gougnard niet door een lichte overbelasting. In de wedstrijd kreeg vervolgens Victor Wegnez wat last en bleef aan de kant. De zwaarste schade werd toegebracht aan Alexander Hendrickx, die een stick van een wild uithalende en jammerlijk missende Engelsman op zijn voorhoofd kreeg.

Hij schreeuwde het uit en schold de Engelsman de huid vol, voor hij ging liggen. Dat zag er heel naar uit. Ook behoorlijk onhandig voor het verdere verloop van het toernooi als je topscorer minutenlang blijft liggen en dan wordt afgevoerd. Bloed besmeurde het blauwe kunstgras en nadat Hendrickx naar de kant was gegaan, moest de Japanse schoonmaakbrigade de gevolgen van het ongeval uitwissen.

We laten u niet langer in spanning: Hendrickx werd genaaid, maar heeft geen hersenschudding. Hij volgde de wedstrijd verder vanaf de bank en zal normaal zondag kunnen spelen.

Alexander Hendrickx verlaat het veld met een hoofdwonde. Beeld BELGA

Bondscoach Shane McLeod slaakte een zucht van opluchting. “We moeten dit toch in de gaten houden, maar het ziet er inderdaad naar uit dat het in orde komt. Dat was juist het belangrijkste aan die wedstrijd: we wilden die relatief ongeschonden doorkomen. We kennen de Britten, die spelen een typisch Angelsaksisch soort hockey, zeer fysiek. En dan riskeer je dit.

“Hendrickx beleeft hier een supertoernooi. Wat een verhaal. In Rio verbleef hij als reserve buiten het dorp en nu is hij onze topscorer. Hij scoorde al acht keer uit penaltycorner. Hij is dodelijk van die plek, dus ik heb hem er graag bij. Er zijn niet veel teams die zo’n troef kunnen uitspelen.”

Spanje zonder geheimen

De wedstrijd gisteren was vergelijkbaar met die van vijf jaar geleden in Rio tegen Nieuw-Zeeland. Van geen belang, omdat ook toen België al zeker was van de kwartfinales. Ze verloren die partij wel van de kiwi’s. “Ik denk dat wij geëvolueerd zijn”, stelde McLeod. “Tegen de Britten hebben we nu twee keer een achterstand opgehaald. We wilden niet te veel energie verspelen omdat we een halve wedstrijd maar met veertien speelden, maar we wilden ook niet verliezen. Ik denk dat we iets meer killersinstinct hebben gekregen.”

Sluitstuk Loïck Luypaert vond het al bij al de lastigste wedstrijd van het toernooi. “Misschien niet zozeer fysiek maar mentaal. Voor je eraan begint, weet je tegen wie je de kwartfinale moet spelen, en de uitslag doet er niet toe. Dat is niet makkelijk. Tegelijk wil je niet worden ingemaakt. Het is oké zo. We hebben nu een dag om te recupereren en zondag wacht Spanje.”

Dat was voor de technische staf de tegenstander die ze in die fase van het toernooi het liefst waren tegengekomen. “Spain is a good side”, vond McLeod. “We respecteren hen, maar we kennen ze ook goed en als beide teams op hun best zijn hebben wij toch een streep voor.”

Spanje speelt minder fysiek dan de Britten, maar is wel geslepen. Luypaert: “Ervaren team, goeie spitsen, goeie corner, ervaren en ouder. Ze wachten af tot je fouten maakt, maar normaal mag dit geen probleem zijn voor ons. We hebben er al vaak van gewonnen, maar we hebben het ook een paar keer lastig gehad. We onderschatten hen niet. We zijn het aan onze status verplicht om die kwartfinale te winnen. We hebben nog niets bereikt. Als we nu verliezen is dit ons slechtste toernooi in jaren. Dat kan dus niet. Nog drie wedstrijden en die willen we alle drie winnen.”

Ook Australië imponeert

Tot gisteren verliep het toernooi in twee groepen van zes. De eerste vier van elke groep gaan door volgens een klassiek format van 1 tegen 4 en 2 tegen 3.

In de tabelhelft van poulewinnaar België zitten de aanstaande tegenstander Spanje en gaat de andere kwartfinale tussen India en Groot-Brittannië. In de andere tabelhelft moet Nederland in de kwartfinale tegen Australië, dat net als de Red Lions in een overbodige vijfde wedstrijd gelijkspeelde (1-1 tegen Spanje). De andere kwartfinale gaat tussen Duitsland en olympisch kampioen Argentinië.

De Belgen discussiëren even met de referee. Beeld AP

De Lions denderen ondertussen wel door dit toernooi op superieure wijze. Dat is alvast de teneur bij andere delegaties. Na de poulefase hebben België en Australië de beste indruk nagelaten. Australië kan ten vroegste in de finale de tegenstander worden, maar dan moeten wel eerst de kwartfinale en de halve finale worden gewonnen.

De wedstrijd van India tegen Groot-Brittannië zal met veel belangstelling door de Belgen worden gevolgd. Geen land heeft meer olympische titels dan India, maar die zijn wel allemaal behaald tussen 1928 en 1980. Indisch hockey spreekt wel nog steeds tot de verbeelding.

McLeod: “Van een clash tussen twee stijlen gesproken. De Indiërs creëren veel en zijn minder georganiseerd, de Britten spelen alleen vanuit de organisatie. Het maakt ons niet uit tegen wie we in de halve finale moeten. Als dat opnieuw de Britten zijn, ook goed. Deze wedstrijd heeft ons heel veel informatie opgeleverd over hoe ze spelen en waar ze te pakken zijn. Wij hebben daarentegen niet alles in ons spel gelegd.”