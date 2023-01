Red Lion Arthur De Sloover: ‘Door onze ervaring zijn wij favoriet tegen Nederland’

De derby der Lage Landen is uitgegroeid tot een heuse klassieker in het hockey. Red Lion Arthur De Sloover kijkt uit naar de halve finale van vandaag, een heruitgave van de finale in 2018. ‘De Nederlanders hebben de goede flow, wij de ervaring.’

De 23-jarige Maxime Van Oost nam na de poulefase als reserve de plaats in van de geblesseerde Alexander Hendrickx. Als we de Brusselaar even buiten beschouwing laten, dan is de 25-jarige Arthur De Sloover met zijn 128 caps de jongste van de achttien Belgische basisspelers op dit WK. De Sloover, vorig jaar genomineerd voor wereldspeler van het jaar, groeide de voorbije vijf seizoenen uit tot een van de allerbeste verdedigers. In alle omstandigheden houdt de West-Vlaming het hoofd koel.

“België-Nederland is vanzelfsprekend speciaal”, zegt hij. “Straks sta ik met keeper Pirmin Blaak en Tijmen Reyenga tegenover twee ploeggenoten bij mijn Eindhovense club Oranje-Rood. Dat alleen al geeft extra motivatie. Wat zeker is: we zullen zestig minuten echt goed moeten hockeyen om te winnen.”

Samen met Arthur Van Doren vormt De Sloover al enkele jaren een koningskoppel in het hart van de verdediging. Van Doren was er in de poulefase niet altijd bij en ook John-John Dohmen, Simon Gougnard en Nicolas De Kerpel waren aanvankelijk niet 100 procent. Daarbovenop volgde het definitieve afhaken van Hendrickx.

Heb jij je fel moeten aanpassen?

“De poulefase verliep inderdaad niet vlekkeloos, want elke match vielen er bepaalde jongens uit. Dat maakte dat sommige spelers op minder vertrouwde posities moesten hockeyen. Voor het team was het soms moeilijk om in het goede ritme te komen. Voor mij veranderde er niet veel. Soms zag ik wel Nicolas De Kerpel rechts van mij opduiken, in normale omstandigheden gebeurt dat niet veel. Bij afwezigheid van Arthur Van Doren nam ik de rol van vrije man over. Op clubniveau ben ik dat wel gewend.”

In de eerste vier matchen op dit WK deden jullie je job perfect, maar het gevoel blijft dat het nog beter kan.

“Klopt. Ook op het vorige WK was onze start niet waanzinnig goed. Nu deden we in de poulefase wat we moesten doen: Duitsland achter ons houden. Met alle respect voor Nieuw-Zeeland, maar dé grote uitdaging kwam er voorlopig nog niet. Stel dat India in de achtste finale van Nieuw-Zeeland had gewonnen, dan was die uitdaging er wel al geweest. Straks tegen Nederland komt die er zeker.”

België-Nederland, dan denkt iedereen aan de WK-finale van vier jaar geleden. De eerste grote triomf voor de Lions. Na een gesloten partij bleef het 0-0 en wonnen jullie na shoot-outs. Is straks hetzelfde scenario mogelijk ?

“Een scoreloos gelijkspel is opnieuw mogelijk, maar ik zie het eerlijk gezegd niet gebeuren. Een gesloten match mag je sowieso wel verwachten. Met België en Nederland staan twee teams tegenover elkaar met een ijzersterke verdediging.”

België verovert de wereldtitel in 2018, na een finale tegen Oranje. Beeld Photo News

Jeroen Delmee, ex-bondscoach van de Lions, werd na de Spelen van Tokio coach van Oranje. Hij bracht heel wat nieuwe namen in het team. Dat creëert blijkbaar een speciale flow bij Nederland.

“Delmee ging inderdaad met de grove borstel door de selectie. Nederland telt nu minder individuen, minder ego’s. Die nieuwe jongens spelen zonder druk. Voor hen zijn de Spelen van Parijs 2024 het grote doel. Alles wat ze daarvoor meegraaien betekent een geweldige bonus.”

Met duels in de poule tegen Maleisië, Nieuw-Zeeland en Chili en een kwartfinale tegen Zuid-Korea werd Nederland op dit WK nog niet getest. Hun doelsaldo (27-1) is spectaculair. Tegen Chili wonnen ze zelfs met 14-0. Is dat verontrustend ?

“Wat Nederland hier al liet zien, is bijzonder knap. Voor ons is het een voordeel dat ze de toplanden vermeden. Nederland zal tegen ons voor problemen komen te staan die ze eerder dit toernooi nog niet ondervonden. Vraag is hoe ze daarop reageren. Misschien loopt het voor hen voorlopig wel té perfect.”

Mogen we stellen dat België door het overschot aan ervaring favoriet is?

“Onze gemiddelde leeftijd is op dit WK de hoogste en we tellen de meeste caps. Na Maxime Van Oost ben ik de jongste, maar zo voel ik me niet. (lacht) Die ervaring maakt dat wij inderdaad favoriet zijn. We vinden het niet erg om dat uit te spreken en Nederland zal het niet erg vinden om in de rol van underdog te kruipen.”

Jij hebt bij de Red Lions nog heel wat jaren te gaan. Wat hoop je nog te bereiken ?

“In de eerste plaats wil ik deze momenten intens beleven, want een carrière als topsporter duurt niet eeuwig. Ik wil nog een tijdje genieten van deze generatie en daarna uitkijken hoe de beloftevolle jongens zich inpassen. Ik besef dat ik over enkele jaren een van de spelers zal zijn met de meeste ervaring en ik ben klaar om die rol op mij te nemen.”

België - Nederland, vandaag om 14.30 uur op Play Sports 1