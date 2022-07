Red Flames verliezen met 2-1 van Frankrijk op EK vrouwenvoetbal, maandag beslissende match tegen Italië

Frankrijk kwam na 6 minuten op voorsprong via Kadidiatou Diani. Janice Cayman maakte in de 37e minuut gelijk maar na een goal van Griedge Mbock Bathy (41.) mochten de Fransen toch met een voorsprong de rust in. De Franse aanvoerder Wendie Renard miste in de slotfase nog een penalty, toegekend na een tussenkomst van de VAR. De ingevallen Amber Tysiak kreeg bij dezelfde fase een tweede keer geel voor handspel.

Eerder op de avond speelden Italië en IJsland in Manchester 1-1 gelijk in de andere wedstrijd van de tweede speeldag in groep D. In het klassement is Frankrijk met 6 punten zeker van groepswinst. IJsland staat tweede met 2 punten, gevolgd door België en Italië met 1 punt.

Volgende week maandag (18 juli) spelen de Flames in hun derde en laatste groepswedstrijd tegen Italië (in Manchester). Frankrijk staat dan tegenover IJsland (in Rotherham). De top twee van de groep mag een ronde verder. De Belgen stoten altijd door als ze winnen van Italië en IJsland niet wint van Frankrijk. Ook bij een gelijkspel liggen er nog kwalificatiekansen, maar dan is het doelpuntensaldo bepalend.