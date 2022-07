Red Flames starten EK met valse noot: Belgische voetbalvrouwen blijven steken op 1-1 tegen IJsland

Het waren de IJslandse dames die het best begonnen aan de partij. Vooral via Wolfsburg-speelster Jónsdóttir probeerden ze gevaar te stichten op de linkerkant. Rechtsachter Vangheluwe had er haar handen mee vol, maar bleef uitstekend overeind. De Red Flames herstelden het evenwicht en dreigden via Cayman en Wullaert.

Aan de overkant gooide Philtjens zich voor het schot van Jónsdóttir. Ze raakte de bal met de arm, strafschop was het oordeel van de VAR. Evrard redde de zwakke inzet van Thorvaldsdóttir. Op slag van rust was er nog een uitgelezen mogelijkheid voor Dhont, maar de aanvalster verslikte zich in haar trap.

Beeld BELGA

IJsland begon stevig aan de tweede helft. Jónsdóttir had een fenomenale dribbel in huis, maar ze zag haar poging gekeerd worden door Evrard. Enkele tellen later was het wel raak. Thorvaldsdóttir knikte een gemeten voorzet voorbij onze doelvrouw. 0-1, de Flames in de problemen.

De IJslanders schoten onze Flames ter hulp. Dhont werd neergehaald in het strafschopgebied, een elfmeter was het logische gevolg. Oog in oog met Sigurðardóttir bleef Vanhaevermaet ijzig kalm. Alles te herdoen. Beide landen gingen nog op zoek naar de zege. Evrard tikte een kopballetje over doel, Jóhannsdóttir miste een open kopkans. Wullaert zag haar poging uit doel geranseld worden door Sigurðardóttir. Doelpunten kregen we niet meer. Donderdag volgt de tweede groepswedstrijd. Dan nemen de Flames het op tegen Frankrijk.