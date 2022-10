Red Flames reizen eerst naar Portugal in WK-barrage

De play-offs worden op 6 (eerste ronde) en 11 oktober (tweede ronde) afgewerkt. In beide rondes valt de beslissing in één wedstrijd.

“Iedereen had natuurlijk graag zoveel mogelijk thuis gespeeld”, sprak bondscoach Ives Serneels na de loting in het Zwitserse Nyon. “We moeten naar Portugal. We hebben verschillende keren tegen hen gespeeld en die wedstrijden waren altijd heel close. Het is een groeiende ploeg in het vrouwenvoetbal, met heel talentvolle jeugd. Portugal is zo een beetje te vergelijken met de Red Flames.”

Slaagt het team van Serneels (FIFA 19) erin om Portugal (FIFA 27) uit te schakelen, dan wacht thuis een duel met IJsland (FIFA 14) in de tweede ronde. Op het afgelopen EK speelde België 1-1 gelijk tegen IJsland. “Toen dacht iedereen te snel dat IJsland zomaar te verslaan was. We weten dat het een heel stug team is met heel veel individuele kwaliteiten.”

Van de drie winnaars in de tweede ronde van de play-offs kwalificeren enkel de beste twee zich direct voor het WK. Het nummer drie mag zich opmaken voor intercontinentale play-offs. Voor die eindstand worden de resultaten van de wedstrijden in de tweede ronde opgeteld bij het klassement van de nummers twee.

Aan de WK-barrages hebben de Flames overigens geen al te beste herinneringen. In hun kwalificatiegroep voor het WK 2019 in Frankrijk eindigden ze al eens op de tweede plaats, waarna ze in de halve finales van de barrages nipt uitgeschakeld werden door Zwitserland. Via de komende play-offs hopen de Flames zich wel voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een WK.