Red Flames openen vandaag Arnold Clark Cup tegen Italië

België werd door de Engelse voetbalbond uitgenodigd voor de tweede editie van de Arnold Clark Cup. Na het duel met Italië is Zuid-Korea (FIFA 15) zondag (19u15) de tegenstander in Coventry. Een duel met Europees kampioen Engeland (FIFA 4) staat volgende week woensdag (20u45) op het programma in Bristol.

“Stevige tegenstanders dus, maar dat komt goed uit, want wij moeten competitiever worden tegen toplanden”, vertelde bondscoach Ives Serneels maandag tijdens een persmoment.

Serneels kan een beroep doen op 25 speelsters voor hun eerste bijeenkomst dit jaar. Van de oorspronkelijke 26-koppige selectie is Jassina Blom (Tenerife) er niet bij. Ze viel onlangs geblesseerd uit na een botsing met de Real Madrid-doelvrouw en moet verstek geven voor het toernooi. Michelle Colson (Anderlecht) en Valesca Ampoorter (OH Leuven) zijn voor het eerst opgeroepen. De pas van competitieleider OHL naar West Ham getransfereerde Amber Tysiak is out met een enkelblessure.

De Flames hebben een bewogen 2022 achter de rug, waarin historisch hoge toppen gescheerd werden, maar ook een bittere teleurstelling verwerkt moest worden. Tijdens de zomer schopten de Belgische voetbalvrouwen het op het EK in Engeland tot in de kwartfinales, waarin topland Zweden uiteindelijk te sterk was - nooit presteerden de Flames beter op een groot toernooi, hun tweede na het EK 2017.

Maar begin oktober volgde een stevige teleurstelling. Na een tweede plaats in hun kwalificatiepoule voor het WK van 2023, achter Noorwegen, kregen de Belgen via de barrages nog de kans om zich te verzekeren van een WK-ticket. In de eerste ronde van deze play-offs geraakten Tessa Wullaert en co. echter niet voorbij Portugal (2-1-verlies), waardoor de WK-droom ten einde kwam.

Tot dit najaar zijn er daardoor geen wedstrijden meer met inzet. Dan start de nieuwe Nations League in het vrouwenvoetbal, een belangrijke afspraak die ook zijn invloed zal hebben op de kwalificaties voor EK en WK.