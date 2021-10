Red Flames botsen in WK-kwalificatie op sterker Noorwegen

Het is er eentje van Rik De Saedeleer: “Wat doe je daartegen?”

Zesde minuut. De geplaatste kopbal van Bergsvand rolt via de voet van Tysiak in doel. Vangheluwe stond te ver van haar vrouw.

De start hebben de Flames grandioos gemist. Nóg maar eens gemist. Hier en daar doet iemand teken: ze verzuipen. Nicky Evrard is goed. Ze pareert nog een lastig schot van Utland. Tegen de combine snelheid en techniek is niets te beginnen. In het middengebied pauseert Noorwegen amper. Ze vlammen er doorheen. Vanhaevermaet pakt geel als ze na een overtreding de bal gefrustreerd wegkegelt.

De Noorse vrouwen hijgen in je nek, zetten je weg, lopen snel, spelen direct. Wullaert en Graham Hansen wisselden vaantjes voor de wedstrijd. Ze omhelsden elkaar want ze hebben samen een verleden bij Wolfsburg. Wie goed in de ogen van Wullaert keek de voorbije week zag daar duidelijk al heel de tijd ‘Noorwegen is beter’ schemeren. Biesmans laat Graham Hansen aan de bal komen. Op volle snelheid doet die iedereen wijken en kogelt de bal spijkerhard en hoog in het net.

De Flames zijn ambitieus, altijd, en dat is nobel. Noorwegen is wel te hoog gegrepen.

Pal op de zeventiende minuut draait Cayman de bal voor doel. Wijnants kopt over. Eerste Belgische doelpoging. Bij de rust heeft Noorwegen elfpogingen op doel.

Geen VAR

Minuut 50: het plan om compact te voetballen werkt weer even. De Caigny kopt tegen de paal. Mooie voorzet van Teulings. De jongste van het pak komt dan pas voor de tweede keer in beeld. Ze heeft amper vijf caps en is negentien.

Noorwegen maakt nog 3-0. Terland liep offside; zonder VAR telt die toch. Engen maakt 4-0, via Iliano én Tysiak. Evrard voorkomt de vijfde.

Voor de Flames is het nu van het allergrootste belang dat ze in november thuis van Polen winnen. De tweede plaats staat op het spel. De ambities moeten stroken met wat het A-team waard is. Deze week wordt er in Manchester geloot en kennen ze de tegenstanders op het EK volgende zomer. Dat kunnen Nederland, olympisch kampioen Zweden en IJsland worden. Een feestje wordt dat dan niet.