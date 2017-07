Red Dragons halen het met 3-0 tegen Spanje, hun derde zege op rij

De Red Dragons hadden 1 uur en 23 minuten nodig om voorbij de Spanjaarden te geraken. De troepen van Vital Heynen verloren ook tegen Slovakije en Wit-Rusland geen enkele set. Alleen de groepswinnaar mag naar het WK in september 2018 in Italië en Bulgarije. België neemt het zaterdag en zondag nog op tegen Duitsland en Estland.



In groep G gaan de Belgen voorlopig aan de leiding met 9 punten. Estland heeft 6 punten, Duitsland, Slovakije en Spanje tellen er 3. Wit-Rusland heeft nog geen punten.