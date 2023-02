Red Bull, Ferrari of Mercedes? In het komende F1-seizoen maken drie renstallen kans op de titel

In Bahrein vinden vanaf vandaag de enige drie testdagen plaats voor het nieuwe seizoen in de formule 1. De laatste kans om de auto in opperste staat van paraatheid te brengen. Wat zijn de belangrijkste aanpassingen?

1. Wat is er in technisch opzicht opvallend aan de auto’s van 2023?

Ondanks gelikte presentaties is van het vernieuwde uiterlijk van de wagens weinig bekend. Bij Red Bull zelfs vrijwel niets. “Ik zag de auto van vorig jaar met een paar nieuwe stickers op andere plekken”, zegt coureur en analist Tom Coronel.

De kaarten blijven tot het laatste moment tegen de borst. Toch is het modewoord van de afgelopen winter in de grootste raceklasse ter wereld ‘porpoising’. Het betekent niet veel anders dan het stuiteren van de wagen door het tijdelijk verlies van zuigingskracht op het asfalt. Vooral Lewis Hamilton en George Russell liepen in 2022 op rechte stukken achterstand op door dit euvel.

“Door de vloeren verplicht met vijftien millimeter te verhogen is dit probleem weg”, zegt Ernesto Knoors, tussen 2006 en 2012 werkzaam bij het team van Ferrari. “Auto’s worden minder agressief door het verlies van neerwaartse druk. Balen voor Max Verstappen, Red Bull had bijna als enige geen last van porpoising.”

2. Hoe verhoudt Red Bull zich tot Ferrari en Mercedes?

Omdat de reglementen voor vier jaar zijn bevroren, van 2022 tot 2026, gaan teams met het maximale bestedingsbudget van 130 miljoen euro door op de ingeslagen weg. Op het oog verandert weinig. Coronel spreekt over de wet van de remmende voorsprong. “Red Bull was vorig jaar met 17 overwinningen in 22 races al zo goed dat er weinig ruimte voor verbetering is.”

Mercedes kiest in de heropende concurrentiestrijd voor een zwarte auto van carbon. Gewicht gaat ten koste van snelheid. Geen zes kilogram verf op de auto dus, een dekkende lading kost de coureur namelijk een paar tienden per ronde.

“Ferrari heeft de motor betrouwbaarder gemaakt”, zegt Coronel. “Met de snelheid die ze al hebben, maken ze kans op de wereldtitel.” Ook Knoors, tegenwoordig analist bij Viaplay, verwacht een open seizoen. “Ferrari en Mercedes hebben hun wagens bevrijd van hun tekortkomingen. De verschillen in de top zijn heel klein, het wordt een gevecht tussen drie merken.”

De Ferrrari van Charles Leclerc. Beeld Photo News

3. Zijn de nieuwe banden van producent Pirelli van invloed?

In plaats van vijf krijgen teams dit seizoen keuze uit zes bandentypes, die een kilo zwaarder zijn dan voorheen. Volgens Knoors is de chemische samenstelling gewijzigd om het gevaar van onderstuur te reduceren. Bij onderstuur maakt de auto een ruimere bocht dan de rijder wil. “Verstappen heeft er een hekel aan, hij zal blij zijn met het nieuwe type banden.”

4. Zijn er nieuwe veiligheidsmaatregelen genomen?

De belangrijkste wijziging is doorgevoerd naar aanleiding van de zware crash van Zhou Guanyu (Alfa Romeo) op het circuit van Silverstone. De Chinees sloeg over de kop en de zogenoemde rolbeugel, achter zijn hoofd, brak af waardoor hij nauwelijks werd beschermd. Op de nieuwe wagens is de rolbeugel verstevigd om herhaling te voorkomen. Ook is de bovenkant ronder, zodat de rolbeugel zich niet in het grind naast het asfalt graaft.

5. Wat heeft de F1 dit seizoen gedaan om energiezuiniger te worden?

Aan de kalender is weinig veranderd, er wordt zelfs een race meer gereden. Op 26 november vindt in Abu Dhabi de afsluitende 23ste wedstrijd plaats. Het stratencircuit Las Vegas, voor het eerst toegevoegd aan het programma, is een week eerder. “Het programma inkorten is geen optie”, zegt Knoors. “Formule 1 is een commercieel bedrijf. Hoe meer races, hoe meer winst.”

In het kader van verduurzaming wordt in 2023 een proef gedaan om een coureur per raceweekend de beschikking te geven over elf in plaats van dertien setjes banden. Zo wordt de ecologische voetafdruk enigszins gereduceerd.

Met het nieuwe motorreglement in 2026 zijn grotere veranderingen te verwachten. De bedoeling van wereldautosportbond FIA is dat de helft van het vermogen dan uit een elektromotor komt, de andere helft uit een verbrandingsmotor. Aardolie wordt definitief verbannen, de brandstof van de eenzitters moet te zijner tijd volledig duurzaam en synthetisch zijn.