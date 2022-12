Recordman Nadal gaat door tot zijn lichaam uiteenvalt

In zijn 22ste seizoen op de tour behaalde Rafael Nadal zijn 22ste grandslamkroon. Al negenhonderd weken staat hij onafgebroken in de top tien van de wereld. Maar het einde nadert. ‘Parijs 2024? Ik weet het niet.’

Op 25 april 2005 maakte een achttienjarige Rafael Nadal zijn debuut in de top tien van de ATP-ranking. Zeventien jaar later staat de Mallorcaan er nog altijd. Een record. En dat ondanks een lijst blessures die net zo lang is als zijn palmares.

Ook dit jaar werd hij niet gespaard. “In Indian Wells kreeg ik tijdens de halve finale tegen Carlos Alcaraz last aan de ribben”, zegt Nadal bij het Spaanse Marca. “In de kleedkamer na de match kon ik amper nog ademhalen. Ik dacht dat het om een spierspasme ging. Daarom speelde ik ook de finale (die hij in twee sets verloor van Taylor Fritz, FDW). Had ik toen geweten dat ik een gebroken rib had, dan was ik natuurlijk niet de baan opgekomen. Van dan af aan werd het een moeilijk jaar.”

Verdoofde voet

Op Roland Garros triomfeerde hij wel voor de veertiende keer. Nochtans speelde zijn chronische aandoening, het syndroom van Müller-Weiss (een vervorming van het bot in zijn voet), weer op. “Hadden de dokters daar niet de oplossing gevonden om de zenuw in mijn voet te verdoven en zo de pijn weg te nemen, dan had ik nooit kunnen zegevieren”, wist Nadal, die na de Australian Open in Parijs zijn 22ste grandslamzege boekte. Ook daar voert hij de lijst aan.

Het was wel het begin van het einde. Op Wimbledon moest hij omwille van een scheurtje in de buikspieren een halve finale tegen Nick Kyrgios aan zich laten voorbijgaan. “In de week voor de US Open liep ik opnieuw een scheurtje op in de buikspieren”, vertelt Nadal. “Maar daar heb ik over gezwegen want ik was het beu om over mijn blessures te praten.”

Zijn revalidatie na zijn achtste finale in New York viel samen met de geboorte van zijn zoon. “Daardoor werd het wel moeilijk om het laatste deel van het seizoen goed voorbereid aan te vatten.”

Afscheid Federer

Met amper 8 nederlagen op 47 wedstrijden en 4 toernooizeges (Melbourne, Australian Open, Acapulco en Roland Garros) kan Nadal terugkijken op een sterk jaar. “De eindbalans is zonder meer fantastisch. De pijn van de blessures en de moeilijke momenten worden verzacht door mijn grandslamtitels. Maar ik heb veel afgezien, die realiteit valt niet te ontkennen.”

Een andere realiteit is dat Nadal (36) er niet jonger op wordt. In september was hij getuige van het afscheid van Roger Federer. “Dat was een emotionele dag”, herinnert hij zich zijn visite aan de Rod Laver Cup in Londen. “Het was een moeilijk moment. Ik zeg dat niet alleen als rivaal of als vriend, maar ook als tennisliefhebber. Dat gevoel overheerste ook bij het afscheid van Pau Gasol of Zinédine Zidane en dat gaat ook gebeuren met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Het zijn mensen die je op tv hebt zien spelen, het is bijna als familie.”

Wat meteen de vraag opwerpt hoelang Nadal het zelf nog gaat uitzingen. “Ik heb nog niet nagedacht over mijn pensioen, omdat de zaken nu eenmaal snel kunnen veranderen. Ik weet dat het moment dichterbij is dan vorig jaar, zonder twijfel. Dat is pure logica. Als het moet gebeuren, dan zou ik het wel graag óp de baan doen.”

Parijs 2024 als einddoel? “Ik weet het niet”, zucht Nadal. “Als je over je pensioen begint na te denken, dan kom je in een bepaalde dynamiek terecht en daar ben ik nog niet klaar voor.” Over drie dagen vertrekt hij dan maar voor de achttiende keer naar Australië. En begint hij aan zijn 901ste week in de top tien.