Rechtstreeks Champions League-ticket wenkt: België voorbij Schotland op coëfficiëntenranking

Een topweek was het nochtans niet voor het Belgische voetbal in Europa. Club Brugge verloor, Anderlecht en AA Gent raakten niet verder dan een gelijkspel. Gelukkig was er nog Union. Door de zege en de groepswinst van de Brusselaars stijgt België naar plaats acht op de coëfficiëntenranking van de Europese voetbalbond UEFA. Club Brugge had met zijn stuntparcours natuurlijk eerder al heel wat punten in het laatje gebracht en ook Anderlecht en Gent maken nog kans op overwintering mits zeges op de laatste speeldag.

Het maakt dat ons land dit seizoen al 9.200 punten wist te sprokkelen voor de Europese coëfficiënt, enkel Engeland, Spanje, Duitsland en Italië doen beter. Zo spreken we al van het beste Europese seizoen voor onze clubs sinds 2017, en we zijn nog maar eind oktober. Door de overwintering van minstens twee en maximaal vier Belgische clubs komen daar sowieso nog een resem punten bij.

Op de coëfficiëntenranking waren we Oostenrijk al even voorbijgestoken en na deze week is ook Schotland eraan voor de moeite. Zo klimt België naar plaats acht in de stand. Een rechtstreeks ticket voor de Champions League in het seizoen 2024-2025 lijkt daardoor zo goed als zeker. Zeker omdat de deelnemers uit Schotland en Oostenrijk er niet beter of zelfs minder goed voor staan dan onze ploegen. Schotland dreigt na de winter zonder clubs in Europa te zitten en voor Oostenrijk kunnen enkel Salzburg en Sturm Graz overwinteren. Het ziet er dus naar uit dat de Belgische kampioen, die volgend seizoen voorrondes voor de Champions League zal moeten spelen, vanaf 2024 opnieuw op beide oren kan slapen... en op heel wat Champions League-miljoenen.