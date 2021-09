Rechtsback zkt. vorm: transfergeruchten en corona dwarsboomden start van ‘spookrijder’ Murillo

Tussen al het aanvallende geweld stond tegen KV Mechelen een opvallende naam op het scorebord van het Lotto Park: Amir Murillo. Op het uur werkte de rechtsback een voorzet van Gómez in doel. Met de kin, zowaar, nadat Bijker de bal nog even had beroerd. “Er was een beetje geluk mee gemoeid, maar de intentie om te scoren was er. Daarom ging de bal ook binnen”, glunderde Murillo achteraf.

Meeval of niet, de goal zal Murillo ongetwijfeld deugd gedaan hebben. De Panamees is sinds zijn komst in januari 2020 een onbetwiste basispion en sterkhouder bij Anderlecht, maar was de voorbije weken een schim van zichzelf. Getuige zijn blunder op de openingsspeeldag tegen Union of de wedstrijd bij Cercle Brugge. Toen schreef Het Laatste Nieuws krant dat Murillo ‘een spookrijder was voor zijn ploegmaats’. Ook in de cruciale partij tegen Vitesse maakte hij geen te beste beurt. Vreemd.

In de zoektocht naar oorzaken voor Murillos mindere vormpeil valt er niet naast zijn moeilijke voorbereiding te kijken. In het tussenseizoen zat hij haast de hele tijd in thuisland Panama om WK-kwalificatiematchen met de nationale ploeg te spelen en zich voor te bereiden op de Gold Cup. Die speelde Murillo uiteindelijk niet door een coronabesmetting. “Dat was extra pijnlijk voor Amir”, klinkt het in zijn entourage. “Hij heeft weinig vrije dagen gehad en zijn familie en vrienden nauwelijks gezien.”

Beeld BELGA

Er speelden ook (even) transferperikelen. Murillo wekte na een sterk seizoen interesse uit Italië, Spanje, Frankrijk en Rusland. Eén concreet aanbod stuitte op een njet van Anderlecht. “De club oordeelde dat het niet het juiste moment was voor Amir om te vertrekken. Wij respecteerden dat”, bevestigt zijn omgeving. “Misschien is er na dit seizoen iets mogelijk, maar dan moet Amir sterk presteren. Hij is alleszins nog graag in België.”

Zo meldde Murillo zich half juli, eens uit quarantaine, weer op Neerpede. Zonder voorbereiding of wedstrijdritme, mentaal in een dipje. De gevolgen sinds de competitiestart zijn bekend. “Op die momenten moet je een speler soms vertrouwen blijven geven. Amir heeft dat zeker verdiend”, aldus Vincent Kompany.

Het doelpunt van zondag zet Murillo alvast op de goede weg. “Ik train hard en voel dat ik elke dag beter word.”

Hopelijk voor paars-wit werpt dat op Sclessin al zijn vruchten af.