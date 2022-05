Rechterhand van Lelangue vertrekt bij Lotto-Soudal, Wellens kijkt uit naar ander team

“Gelukkig is Valerie D’Haeze er nog. Als zij wegvalt, wordt het een stuurloos schip”, stelden diverse loontrekkenden van Lotto-Soudal in januari.

Het seizoen is nog niet halfweg of de Belgische ploeg is in een storm beland. Op 31 mei zit de loopbaan van D’haeze bij Lotto-Soudal er op. Ze begon bij de ploeg als logistiek verantwoordelijke – regelen van hotels, vliegtickets en papierwerk. Terwijl haar vroegere oversten Marc Sergeant en Herman Frison in 2019 onder de nieuwe CEO John Lelangue in 2019 een stap terug moesten zetten, maakte D’Haeze promotie. Als operations & administration manager werd ze de tweede persoon in de pikorde van Lotto-Soudal.

D’Haeze trad nooit op de voorgrond, maar werd intern gezien als de rechterhand van Lelangue. Eind vorig jaar verminderde haar macht nadat Yana Seel werd binnengehaald als chief business officer. D’Haeze nam gisteren ontslag, tot frustratie van het gros van het personeel.

Lelangue had zich zaterdag al niet populair gemaakt door op Twitter mee de ritzege van Thomas De Gendt te claimen. Een Captain of Cycling (sponsor van de ploeg) had daarop kritiek en werd door Lelangue prompt geblokkeerd op Twitter.

Loon ingeleverd

D’Haeze is niet de enige van het ‘vaste meubilair’ die wil vertrekken. Ook Tim Wellens heeft de intentie om de ploeg te verlaten. Wellens is einde contract en wil zijn carrière op zijn 31ste een nieuw elan geven.

De Limburgse Monegask werd in juli 2012 prof bij de ploeg van de Nationale Loterij. Hoewel Jumbo-Visma in 2018 stevig aan zijn mouw trok, bleef hij zijn eerste liefde – mede dankzij een riant salaris – trouw. In 2020 verlengde hij nog met twee jaar, maar leverde in zodat er voldoende budget restte om ook het contract van zijn helper Tosh Van der Sande te verlengen. Een jaar later vertrok Van der Sande toch.

Wat de nieuwe ploeg van Wellens wordt, is nog niet zeker. Een Franse link met de perfect tweetalige Wellens is snel gelegd, maar Groupama-FDJ, AG2R-Citroën en Arkéa-Samsic staan nog niet te springen voor hem. Er is wel interesse van andere teams.

Ook het Giro-trio Thomas De Gendt, Harm Vanhoucke en Sylvain Moniquet is einde contract. Vanhoucke (24) stond in 2020 dicht bij Bora-Hansgrohe, maar bleef sindsdien wat ter plaatse trappelen. Moniquet (24) heeft enkele interessante aanbiedingen op zak.

Zij die na 2022 nog een contract hebben, zoals Brent Van Moer, Florian Vermeersch en Arnaud De Lie, kunnen ook nog andere oorden opzoeken. Veel renners hebben in hun contract een clausule waarin staat dat ze mogen vertrekken als de ploeg geen WorldTour-formatie meer is. Lotto-Soudal staat op een degradatieplaats, maar kan pas officieel zakken in oktober, wanneer de budgetten van de andere ploegen al grotendeels besteed zijn. Het is echter een gangbare praktijk dat renners met een lopend contract nu al elders een voorakkoord tekenen, wat formeel wordt wanneer hun huidige ploeg zakt. Dreigt er een leegloop bij Lotto-Soudal?