Rechter beslist: Novak Djokovic mag deelnemen aan Australian Open

De 34-jarige tennisser verbleef sinds enkele dagen in quarantaine in een hotel in Melbourne. Djokovic zag zijn visum donderdag bij aankomst in Australië door de douane ingetrokken omdat er problemen zouden zijn met de medische vrijstelling die hij kreeg om zonder vaccinatiebewijs het land binnen te mogen. Zijn verdediging maakte zaterdag bekend dat de tennisser in december positief had getest op het coronavirus en op basis daarvan groen licht had gekregen om naar Melbourne af te reizen.

De Australische rechter die zijn beroep behandelde, oordeelde vandaag dat Djokovic moet worden vrijgelaten uit het hotel. De tennisser mag binnen het halfuur uit quarantaine en krijgt zijn paspoort en persoonlijke bezittingen terug. De Australische regering wordt opgedragen alle kosten te betalen die met de zaak gepaard gingen.

De regering kan echter wel nog altijd beslissen om de beslissing van de rechter ongedaan te maken en Djokovic toch uit te wijzen. De Australische minister behoudt dat recht, zegt advocaat Christopher Tran.

De Australische migratiewetgeving geeft de minister van Migratie immers de uitzonderlijke bevoegdheid om visa om welke reden dan ook te annuleren. Tran verduidelijkte niet op welke gronden het visum van de tennisser opnieuw zou kunnen worden geannuleerd. Als de minister dat zou doen, dan mag Djokovic drie jaar het land niet meer in.

Bezorgdheid

De hoorzitting over de zaak was om iets na 00.30 uur Belgische tijd van start gegaan. De Australische rechter die het beroep van Novak Djokovic tegen zijn mogelijke uitzetting uit Australië behandelde, had tijdens het eerste deel van de zitting zijn bezorgdheid geuit over de behandeling van de Servische tennisser op het vliegveld. Djokovic werd daar bij aankomst in het land aangehouden.

Rechter Anthony Kelly zei dat het erop leek dat Djokovic voor vertrek de vereiste ‘medische vrijstelling’ had gekregen om zonder vaccinatiebewijs het land in te mogen, om zo deel te kunnen nemen aan de Australian Open. Ook zou hij volgens de rechter daar bewijs voor hebben overlegd toen hij landde. “Het punt waar ik enigszins geïrriteerd over ben is: wat had deze man nog meer kunnen doen?”, zei Kelly.