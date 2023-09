Realitycheck in de Premier League komt hard binnen bij Vincent Kompany en Burnley

De realitycheck in de Premier League komt er hard binnen: zorgen stapelen zich op in het hoofd van Vincent Kompany na een 0 op 9 en een pijnlijke pandoering tegen Tottenham. Of hoe een waaghals zich snel zal moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit.

Ian Maatsen wist héél goed wat hij deed. Maatsen is een Nederlandse linksachter van 21 die bij Chelsea op de lange loonlijst staat. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis bij Burnley en was hij één van de sterkhouders in de kampioenenploeg van Kompany.

Afgelopen vrijdag bereikte Burnley een akkoord met Chelsea over Maatsen: een huur met verplichte optie tot aankoop van 36,5 miljoen euro. Dat was een verdubbeling van het transferrecord dat Burnley op 19 juli had gebroken voor de Zwitser Zeki Amdouni (FC Basel). Het zegt veel over hoe graag Kompany Maatsen erbij wilde.

Alleen haalde die nogal ostentatief de neus op. Beelden ervan circuleren. Terwijl Maatsen naar Sky Sports kijkt en er melding wordt gemaakt van Burnley, filmt een van zijn vrienden hem: “Ik ben hier nog altijd, up the Blues!” Leve Chelsea dus.

Maatsen did not want to go to Burnley🤣🤣 pic.twitter.com/32bTyNP7O2 — Kieran⭐️⭐️ (@carefreekieran2) 1 september 2023

Rode Duivel Mike Trésor, smaakmaker van KRC Genk, hapte na veel vijven en zessen wél toe. Maar vandaag komt niet iedereen meer als Kompany belt. Andere Duivels zoals Dodi Lukebakio en Johan Bakayoko zullen het beamen. De vrees voor degradatie speelt mee.

Rihanna

Ongelijk kan je hen niet geven. Met Man City (0-3), Aston Villa (1-3) en Tottenham (2-5) stond Burnley tegenover drie ploegen uit de top acht van vorig seizoen. Het resultaat is een 0 op 9, drie gemaakte en elf tegengoals. “Maar dat is geen excuus”, merkte Kompany op. Luton en Sheffield United, de twee andere promovendi, doen amper beter. Eén plus één is twee, maar drie is een compagnie. Kompany: “Het leergeld heeft een hoge prijs.”

In Burnley is het enthousiasme na de triomf in de Championship alweer wat getemperd. Sinds Kompany afzwaaide als speler in 2019, is de Premier League er niet makkelijker op geworden. Zijn ambities bij de start waren groot, de verwachtingen realistisch. Na de laatste oefenmatch tegen Mainz voelde het alsof Kompany de bui al voelde hangen. Hij klonk toen als een hit van Rihanna - ‘work, work, work, work, work’.

Sinds de promotie, zo valt te horen, is er niemand op zijn lauweren gaan rusten. Staat Kompany niet toe. Alleen stelt ook hij vast dat er ondanks een uitgekiende voorbereiding te weinig samenhang in zijn elftal zit. Been there, done that. Ook vorig seizoen moest hij een ploeg van nul heropbouwen. De start was navenant: 6 op 15 toen.

110 miljoen uitgegeven

Toch zijn de omstandigheden nu totaal anders: in The Championship was Burnley een van de rijkste clubs, in de Premier League is dat net iets anders. Afgelopen zomer gaven de clubs samen 3 miljard euro uit aan transfers – een record. Daarvan nam Burnley bijna 110 miljoen voor zijn rekening, met 2,5 miljoen euro aan uitgaand verkeer.

Wat betreft uitgaven alleen kwam de club van Kompany uit op plaats 11, ver achter het bijna half miljard van Chelsea. Wat betreft nettokosten (transferuitgaven - inkomsten) doen er slechts vijf ploegen beter: Chelsea, Tottenham, Arsenal, Man United en Liverpool.

Burnley gokt met zijn tv-gelden. De tijd zal uitwijzen of die verstandig zijn besteed. Drie keer op rij heeft Kompany nu kunnen zien dat zijn kern zich voorlopig kwalitatief niet kan meten met de groten. Anders dan in The Championship wordt elk fout er sneller afgestraft, heb je minder tijd aan de bal en moet je een fractie van een seconde rapper denken. Die klik is nog niet gemaakt.

Het is de vraag of je dat van de – door hem mee samengestelde – groep kan verwachten. Schuilt er wel genoeg metier in? Wat is het belangrijkste doel voor Burnley: jongeren opleiden om met winst door te verkopen of 150 miljoen aan tv-rechten door in de topklasse te blijven? Die verantwoordelijkheid draagt Kompany mee.

Feit is wél: slechts tien spelers hadden voor het seizoen vijf of meer Premier Leaguematchen op de teller. Zes ervan staan niet eens in de ploeg. Het is onervarenheid troef. Op het veld én op de bank.

Oud-bondscoach Roberto Martínez kan er Kompany als ervaringsdeskundige alles over vertellen: met afgelikt voetbal blijf je niet altijd in de Premier League. Spelen tegen de degradatie is anders dan spelen aan de kop van een rangschikking een reeks lager.

Zie ook de cijfers: in het aantal passes staat Burnley in de top negen – meer dan Liverpool. Maar het getik achterin moet ook ergens toe leiden. Niet zoals tegen een uitstekend Spurs, om vervolgens de bal domweg te verliezen.

Naïviteit

Qua aantal gecreëerde kansen doen er een vijftal ploegen slechter, en gezien de tegenstand, stemt dat Kompany positief. “Dat doen we wél op een hoog niveau”, zegt Kompany. Qua expected goals, het aantal verwachte doelpunten, bungelt Burnley dan wel weer helemaal onderin. Met het aantal aangegane en gewonnen duels verkeert Burnley eveneens in de degradatiezone.

Defensief moet het veel scherper. Bij momenten oogt het heel naïef en kwetsbaar – wat wil je met jongens die net komen piepen of uit positie spelen? Kompany: “Het is niet iets waar ik tevreden mee ben, maar dat valt makkelijker te fixen. We moeten aanvallend blijven prikken, maar achterin meer solide worden.”

Dat vraagt tijd. Sinds de promotie heeft hij, deels gedwongen, wel erg veel omgegooid. Drie gehuurde basisspelers van vorig seizoen, waaronder Maatsen, kwamen niet terug. Vandaag kiest waaghals Kompany consequent voor zijn nieuwelingen. Het is weer bouwen.

Van de steunpilaren van vorig seizoen hebben enkel Connor Roberts, Jordan Beyer en Josh Cullen (ex-Anderlecht) minstens in twee op drie in de basis gestaan. Hij heeft een andere (dure) keeper gehaald. Van zijn elf meest gebruikte spelers zijn er zeven Premier League-maagden, waaronder Hannes Delcroix en Rode Duivel Ameen Al-Dakhil. ‘t Is zwemmen zonder bandjes.

Andere bekenden uit de Jupiler Pro League, zoals Manuel Benson en Anass Zaroury, zijn in een bijrol geduwd. Alleen Lyle Foster (ex-Westerlo) bewijst de voorspelling van Kompany dat hij het kan maken: hij zorgde voor twee van de drie goals. Topaanwinst Sander Berge (ex-Genk) heeft problemen om zijn stempel te drukken – te vaak wordt hij samen met Cullen overlopen.

Stresserende periode

Tijdens de internationale break krijgt Kompany twee weken om een en ander recht te trekken: “Ik heb elf jaar van mijn leven gespendeerd in de Premier League. Niemand is hier naïef. We weten dat het een uitdaging is. En als je kijkt naar het aantal punten van de gepromoveerde clubs, dan weet je dat elke match moeilijk wordt.”

Zijn manier van werken zal hij niet veranderen. Hij streeft geen revolutie na, wel een evolutie. Punten zijn immers snel nodig. Want aan het vorige returnticket richting tweede klasse, kort na de overname, hebben de Amerikaanse eigenaars nare herinneringen over gehouden.

“Dat was een van de meest stresserende periodes uit ons huwelijk”, getuigde de vrouw van de voorzitter onlangs in de documentaire Mission to Burnley. Alan Pace en familie werden toen bedreigd door gefrustreerde fans. Zijn vrouw: “Vaak heb ik mezelf afgevraagd: is het dit écht wel waard?”

Het antwoord van Kompany laat zich raden: “Jawél, als we nog harder werken.”

Trésor zal voor frisse ideeën moeten zorgen. Maatsen daarentegen denkt dat een invallersrol bij Chelsea een veiligere carrièrebelegging is.