Real rekent tegen Manchester City op de kunsten van Vinícius, de magiër van Madrid

Het verstand zegt dat Real Madrid enkel kan winnen van Manchester City als Thibaut Courtois de match van zijn leven speelt – de zoveelste, dan. Het hart zegt dat Real enkel kan winnen met een geniale Vinícius. Courtois, die kennen we allemaal. Van Vinícius zou het kunnen dat u een fout beeld hebt.

Gistermiddag, op de luchthaven van Madrid Barajas Adolfo Suárez. De cameraploeg van Real Madrid TV had plaatsgevat in de slurf aan de deur van het vliegtuig – klaar om op te stijgen richting Manchester – om zo de spelers één voor één in beeld te kunnen nemen. Karim Benzema lachte in de lens, Toni Kroos en David Alaba maakten grapjes, Antonio Rüdiger grijnsde alsof hij straks Erling Haaland gaat opeten als een scampi... Eentje stapte – de blik op oneindig – emotieloos langs de camera. Alsof hij dáár al ín de wedstrijd zat... Vinícius Juníor. 22 jaar. Van wie wordt gezegd dat hij momenteel de beste voetballer ter wereld is. Dat laatste is een discussie zonder eind. Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez denkt dat Vinícius de beste ter wereld is, en dat maakt dat hij Kylian Mbappé wel nog steeds naar Madrid wil halen, maar enkel nog gratis. Of hoe Vinícius met de mentaliteit van ‘unbreakable’ zichzelf omvormde van uitlachtelevisie tot, zegt u het maar, mogelijk de beste voetballer op planeet aarde.

De roots van Vinícius zijn genoegzaam bekend. Met ‘Brazilië’, ‘opgeleid bij Flamengo’, ‘futsal-verleden’, ‘Neymar-adept’ en ‘sambadansje’ als trefwoorden schiet je bij Erik Van Looy al heel wat op.

Ook het volgende – bekende – tafereel zegt nog steeds veel over hoe het kopje van Vinícius in elkaar steekt. Op 27 oktober 2020, tijdens de rust van de Champions League-wedstrijd Mönchengladbach-Real Madrid – in volle coronatijden – capteren een camera en een microfoon een gesprek in de catacomben tussen Benzema en zijn landgenoot Ferland Mendy. Courtois staat met zijn rug naar de twee mannen, maar hij heeft ongetwijfeld gehoord wat Benzema vertelde: “Hij speelt als sh*t, geef hem geen pas, broer, ik zweer het je op het leven van mijn moeder. Hij speelt tégen ons.”

Hij, dat is Vinícius. De Braziliaan, dan 19 jaar, staat op het bewuste camerabeeld een paar meter verderop wat ongemakkelijk zijn truitje in zijn broek te stoppen. De volgende dag is alles breed uitgesmeerd in de Spaanse media. 19 jaar, en je bent de risée van monsieur Benzema, van Spanje, en bij uitbreiding van de hele voetbalwereld. Elke andere tiener is dan een vogel voor de kat. Als je dan niet over een ijzeren wil beschikt, wie dan niet stevig in zijn schoenen staat... En zie nu waar Vinícius dik twee jaar later staat in de hiërarchie van diezelfde Benzema, van het Spaanse en bij uitbreiding van het mondiale voetbal.

Huilebalk

Niettemin polariseert Vinícius erg in Spanje. Eén deel vindt dat artiesten als hij moeten beschermd worden – door scheidsrechters en door de media. Een ander deel vindt hem een crybaby. Vinícius heeft in zijn voetbal een hoog Neymar-gehalte. Hij durft tegenstanders te vernederen met de rainbow flick – de bal met de hak in een boogje over het hoofd van de tegenstander lepelen –, of door ze door de benen te spelen, anderzijds gaat hij vaak voor dood liggen na een zacht briesje, klaagt hij voortdurend bij de scheidsrechters of zoekt hij verbaal de confrontatie op met de tegenstander. In Spanje wordt Vinícius net zo goed ‘de tovenaar’ als ‘het kleine kind’ genoemd. Op het veld is de parallel met Neymar zó opvallend, zowel aan de bal als in hun gedrag.

Naast het veld kunnen ze niet méér verschillen. Daar is Vinícius eerder zoals Cristiano Ronaldo. Een freak – in eet- en slaapgewoontes, in training, wedstrijdvoorbereiding... Toen Vinícius in maart 2019 in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax zwaar geblesseerd raakte aan de ligamenten van de enkel, werkte hij dagelijks aan zijn herstel met Thiago Lobo, die nadien zijn persoonlijke physical coach werd. Lobo, gehuwd en vader van twee dochtertjes, werkte als fysiotherapeut in de jeugdrangen van Santos. Vinícius en zijn entourage zochten de oorzaak voor zijn blessure tegen Ajax in zijn gestel dat te fragiel was om te kunnen weerstaan aan het Europese voetbal. Er werd contact gezocht met Lobo en die aanvaardde de taak om Vinícius voortaan ín Madrid bij te staan. Lobo en zijn gezin wonen in bij de speler.

Zuurstoftherapie

Vinícius ziet voetbal als entertainment, maar in zijn voorbereiding is hij minutieus: vaste uren slaap, maaltijden op vaste tijdstippen, de juiste dosering rust-training. Inmiddels zweert hij ook bij zuurstoftherapie – het inademen via een masker van 100 procent zuivere zuurstof bij een druk die hoger is dan de normale omgevingsdruk, om zo schade te voorkomen aan cellen en organen.

De blik op oneindig van Vinícius in de camera van Real Madrid TV verbaast niemand in de club. Als één speler fysiek en mentaal telkens klaar is voor een topwedstrijd is het de Braziliaan wel.

Vinícius was dit seizoen de beste speler bij Real. Met mogelijk zijn beste prestatie tot dusver in het shirt van De Koninklijke schonk hij de club vorige week de Copa del Rey. In veel wedstrijden dit jaar was hij ronduit ongrijpbaar. Vinícius is pijlsnel, handig op de korte ruimte, hij leest het spel steeds beter, evolueert ook in het samenspel. Vinícius vertrekt vanop links maar zoekt zo snel mogelijk diagonaal de weg naar doel. Net zoals Mbappé. In MARCA verscheen zondag een artikel van de hand van een journalist met een zeer nauwe band met Florentino Pérez, waarin stond hoe het bestuur Vinícius vandaag hoger inschat dan Mbappé. Bijgevolg is Madrid niet van plan om deze zomer een nieuwe poging te ondernemen om de Fransman naar Madrid te halen. Misschien in de zomer van 2024, als Mbappé transfervrij is – enkel indien hij zijn optie op nog een seizoen niet licht. Maar dan nog zal Mbappé bij Real moeten tevreden zijn met de rol van centrumspits.

Want het linkerrijvak, dat is voor Vinícius Júnior.

