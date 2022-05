Real Madrid trapt zich naar finale Champions League, met dank aan Courtois

▶ Bekijk hier het verslag van de wedstrijd:

Een uitstekende Thibaut Courtois heeft er geen verklaring voor. Ook Carlo Ancelotti heeft er geen pasklare uitleg voor. Madrid is een stad van mirakels. Heeft u er een verklaring voor? Bij Real Madrid passen ze.

Pep Guardiola, de trainer van Manchester City, doet dat beter dan zijn collega op de bank bij Real Madrid, Carlo Ancelotti: “Spelers van Real hebben altijd de full package gehad. Het volledige pakket. Op moeilijke momenten steken ze hun vinger op. Als zaken verkeerd gaan, zetten ze een stap vooruit. Dat is een les die we kunnen leren van spelers met zoveel ervaring. Ze verbranden hun voeten nooit aan de bal. Wat Real doet is geen geluk. Ze hebben veel kwaliteiten.”

De klok op Bernabéu tikte langzaam richting minuut 90. De meeste krantenpagina’s waren al richting drukkerij gerold. Thibaut Courtois, ook een man van grote momenten, had Real Madrid onder de levenden gehouden. Hij zweefde een schot van Cancelo uit zijn hoek. Met een ultieme voetreflex hield hij invaller Jack Grealish van de 0-2.

▶ Bekijk de voetredding van Courtois op Grealish:

Een match leek gespeeld. Kevin De Bruyne zat al twintig minuten op de bank. Gewisseld in minuut 70, in een match waarin hij zijn stempel uiteindelijk toch niet had kunnen drukken. Onder de grond gestoken door Casemiro in het begin van de match. In de tweede helft nog eens in tweeën gedeeld door Carvajal.

Die mogelijkheden die hij creëerde, werden niet afgewerkt. Hij zwaaide met de armen en schold Mahrez verrot toen die een bal te laat en onzorgvuldig inspeelde. Een goeie counter verknald. De Bruyne begon te sakkeren. Zijn vervanger, Ilkay Gündogan, lag met zijn eerste twee baltoetsen aan de basis van de 0-1. Geen mens die toen naar Guardiola riep dat hij De Bruyne had moeten laten staan. Zou de tank leeg zijn geweest? Ook vorige week, na de heenmatch, was hij doodop. Vandaar de rust afgelopen weekend.

Beeld Photo News

Soit, terug naar minuut 90. Het moment van Rodrygo, invaller bij Real. Gaf Real op aangeven van Karim Benzema eerst weer hoop met de gelijkmaker. Op aangeven van Asensio, nog zo’n invaller, kopte de kleine Rodrygo plots de 2-1 voorbij Ederson. Alle hens aan dek. Verslagen van tientallen journalisten mochten worden gewist.

Dat heb je met Real Madrid. Specialisten in verrijzenissen. We waren nochtans gewaarschuwd. Remember PSG. Remember Chelsea. En nu ook Man City. De magie van Bernabéu. De konijnenpoot van Ancelotti.

Meer dan 80 minuten was Real Madrid-Man City nochtans niet het spektakelstuk geweest dat we één week geleden hadden gezien. De handrem ging lang omhoog. City hoefde niet te scoren, met dat ene doelpunt uit de heenmatch in zijn voordeel (4-3). En Real wachtte op die ene kans of ene geniale klasseflits. Zoals Real dat altijd doet. Tot in het ultieme slot. Ondertussen pakte Courtois op één na alle schoten die op zijn doel vlogen.

Aan de basis lag Ilkay Gündogan, de vervanger van De Bruyne. Hij zag Bernardo rennen. Speelde de bal in zijn loop. De tot dan toe onzichtbare Mahrez maakte het met een harde knal in de korte hoek af. Dat kleine anticiperende passje naar rechts nekte de doelman. Hij kreeg zijn hand er niet meer achter. Onhoudbaar toch maar?

▶ Bekijk de openingsgoal van Mahrez:

Na de twee goals van Rodrygo begon Real met een mentaal voordeel aan de verlengingen. De speelplaats van Karim Benzema. In de zestien was hij net iets sneller op de bal dan Ruben Dias. Die kegelde hem onderuit. Penalty.

Ederson probeerde hem in de ogen de kijken. Benzema ontweek zijn blik. Hij staarde naar de Goden.

Dit keer koos hij voor een strakke bal in het hoekje, geen Panenka (6-5 over twee wedstrijden).

Opnieuw was Benzema ‘el Salvador’. Zijn redder. Courtois stak ook nog een paar vingerkootjes toe toen Foden richting zijn paal kopte.

▶ Bekijk de save van Courtois op Foden:

Vanop de bank keek De Bruyne moedeloos toe. Guardiola zat onderuit gezakt. Zou hij zich zijn beslissingen hebben beklaagd?

Real trok de kwalificatie voor de finale over de streep. Of zou Pep Real benijden voor hun mentale veerkracht.

Een gave die zijn quasi perfecte teams misschien nooit zullen hebben.

In Manchester gaf City het weg. Die gemiste kansen...