Real Madrid-ster Karim Benzema veroordeeld tot één jaar cel met uitstel in sekstape-affaire

Benzema krijgt zo een iets zwaardere straf dan het openbaar ministerie geëist had. Die straf bedroeg tien maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 75.000 euro. Het werd uiteindelijk één jaar met uitstel en de gevraagde geldboete. Benzema was zelf niet aanwezig in de strafrechtbank van Versailles, aangezien hij vanavond in de Champions League met Real Madrid aantreedt.

Hoe zat dat verhaal ook alweer?

De sextape-affaire begon in juni 2015 toen Mathieu Valbuena, in die periode international bij les Bleus, een klacht indiende wegens afpersing. Bij het overzetten van zijn gegevens naar een nieuwe smartphone had Valbuena de hulp ingeroepen van ene Axel Angot, een man met veel contacten binnen het voetbal in Marseille. Angot stootte op een seksfilmpje dat Valbuena met zijn vriendin had opgenomen en kopieerde dat.

Angot nam Mustapha Zouaoui, nog zo’n figuur die close was met heel wat Franse spelers, in vertrouwen. En die stuurde het filmpje in eerste instantie naar bevriende internationals, kwestie van een beetje te lachen met Valbuena - niet de populairste speler bij Les Bleus.

Hoe is Benzema betrokken?

Wanneer Angot dringend geld nodig heeft om een schuld in te lossen, beslist hij om Valbuena af te persen. Zouaoui heeft daar ervaring mee - hij werd er vier jaar geleden in Zwitserland nog voor veroordeeld. Le Monde onthulde dat rechercheurs in het bezit zijn van geluidsopnames waarbij Angot en Zouaoui bespreken welke speler ze het beste konden inschakelen om Valbuena te chanteren.

Ze komen bij Benzema uit, een piste die ze pas activeren nadat een poging van hun eerste tussenpersoon, een zekere Younes Houass, op niets uitdraait. Houass’ telefoontje naar Valbuena in juni 2015 heeft als enige resultaat dat de international de politie inschakelt. Een agent, met de fictieve naam Lukas, staat vanaf dan Valbuena bij, gesprekken worden afgeluisterd.

Benzema naast Valbuena in 2014. Beeld AFP

Op 6 oktober 2015, tijdens een bijeenkomst met les Bleus in Clairefontaine, zou Benzema Valbuena benderd hebben.

De advocaten van Benzema maakten meteen na het vonnis bekend in beroep te zullen gaan. “We zijn met verstomming geslagen. Een beroep is noodzakelijk, daarin zal hij vrijgesproken worden. De rechtbank was duidelijk niet op de hoogte van alles in dit dossier.”

Heeft dit vonnis ook sportieve gevolgen?

Benzema’s veroordeling zal geen gevolgen hebben voor zijn toekomst bij de Franse nationale ploeg. Bondsvoorzitter Noël Le Graët verklaarde dat eerder deze maand in de krant Le Parisien. “Benzema wordt niet uitgesloten bij een eventuele gerechtelijke sanctie. Ik zal nooit tussenbeide komen om te zeggen dat hij niet geselecteerd moet worden. Het is aan Didier (Deschamps, de Franse bondscoach, red.) om te beoordelen of hij klaar is om voor Les Bleus te spelen.”

De affaire leidde er wel toe dat Benzema bijna zes jaar lang niet werd opgeroepen voor de nationale ploeg. Pas vlak voor het EK afgelopen zomer werd Benzema voor het eerst opnieuw opgeroepen.

De vier andere betrokkenen in de sekstape-affaire zijn allen eveneens schuldig bevonden. Zij werden veroordeeld van 18 maanden voorwaardelijk tot 2,5 jaar effectieve celstraf.