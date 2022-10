Real Madrid slimmer, handiger, rapper en geraffineerder dan Barcelona

Real Madrid heeft de koppositie in Spanje overgenomen van Barcelona. De Madrilenen waren in eigen huis met 3-1 te sterk voor de rivaal uit Catalonië.

De statige Champions League-winnaar en regerend kampioen van Spanje Real Madrid heeft de zaken nog steeds een stuk beter voor elkaar dan de stevig gereviseerde aartsrivaal Barcelona. Dat wees de 250ste klassieker uit tussen beide clubs, eindigend in een 3-1 zege voor Real. Madrid was simpelweg slimmer, handiger, rapper, steviger en geraffineerder dan Barcelona, met een efficiëntere voorhoede vooral.

“Olé, olé”, klonk het soms in Bernabéu, dat spectaculair verbouwd wordt. Na rust, met een vroeg verkregen 2-0-voorsprong op zak, tikte Real Barcelona af en toe weg op een manier waar Barcelona-trainer Xavi een decennium geleden zelf symbool voor stond als ultiem doorgeefluik op het Catalaanse middenveld. Geregeld plooide de ploeg van Ancelotti ook massaal terug om Barcelona in de val te lokken en te speculeren op een counter via het complementaire aanvalstrio Vinicius-Benzema-Valverde.

Met de zege sloeg Real een gaatje van drie punten met Barcelona, maar de zege is vooral in psychologisch opzicht van belang. Barcelona zat diep in de schulden, maar investeerde toch zo’n 200 miljoen euro door allerlei onderdelen van de club te verkopen of te vermarkten en langdurige leningen aan te gaan. Topspits Lewandowski kwam onder meer. Dit seizoen moet de aanval op Real worden ingezet.

Beide clubs gaven elkaar niets toe in de eerste acht speelrondes. Barcelona kreeg pas een doelpunt tegen. Toch was de nederlaag in Madrid er eentje met een crisisrand. In de Champions League heeft Barcelona nog maar een theoretische kans op overwintering, na een nederlaag en een gelijkspel tegen Internazionale de voorbije anderhalve week.

De routiniers bij Barcelona ogen versleten. Gerard Piqué en Jordi Alba werden gepasseerd door hun oude ploeggenoot Xavi, ondanks blessures bij andere verdedigers, aanvoerder Busquets werd al binnen het uur gewisseld. Frenkie de Jong stond wel weer eens in de basis, werkte hard, maar oogde toch een beetje verloren tussen middenveld en aanval. Wel was hij dichtbij een treffer na de enige goede voorzet van een andere dure aankoop Raphinha, maar hij kwam een voetlengte tekort. Lewandowski schoot bij de tweede paal al glijdend over.

Het was de kans op de 1-1. Benzema, topfavoriet voor de Gouden Bal, had al in de twaalfde minuut toegeslagen nadat Kroos Vinicius op sublieme wijze had weggestuurd. De inzet van Vinicius werd nog gestopt door Ter Stegen, maar Benzema stond precies op de goede plek, net als 23 minuten later Valverde na weer zo’n doortastende Real-aanval.

De veteranen van Real marcheren nog prima. Modric (37) dartelde rond als een jong veulen, Kroos (32) was nuttiger dan nuttig, Benzema (34) nog met geen vijf man van de bal te krijgen. Het centrum Alaba-Militão moest alleen een late treffer van Barcelona-invaller Torres toestaan. Vinicius en Valverde geven Real snelheid, invaller Rodrygo is de ideale supersub. Dat bewees hij nogmaals door een strafschop te versieren en te benutten vlak voor tijd. Eden Hazard bleef alweer aan de bank gekluisterd, Thibaut Courtois kwam door zijn blessure opnieuw niet in actie.

Alles staat vast bij Real, waar Xavi bij Barça nog steeds aan de tekentafel zit. Met als troost dat het seizoen nog lang is.