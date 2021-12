Real Madrid baalt na blunder tijdens loting: eerst Benfica, nu PSG

In Madrid en Parijs lachten ze al in hun vuistje. Real en PSG werden door Andrej Arsjavin, voormalig spits van Arsenal en Zenit, gekoppeld aan relatief makkelijke ploegen als Benfica en Manchester United. Voorbarige vreugde was het echter.

Dat zat zo. Even voordien werden de Mancunians al uit de koker gehaald als tegenstander van Villarreal. Iets wat nooit mocht en kon gebeuren, want beide teams zaten al bij elkaar in de groepsfase. “Onze excuses voor deze technische fout”, reageerde UEFA-baas Giorgio Marchetti. Villarreal werd vervolgens aan Man City gekoppeld, Man United aan PSG. Opnieuw een misser van de UEFA, want het balletje van Man United was even voordien ten onrechte niet in de koker gegaan toen de tegenstander van Atlético Madrid geloot werd.

Na gesprekken met verschillende clubs besliste de UEFA om de loting helemaal opnieuw te doen. “Vanwege een technisch probleem met de software van een externe serviceprovider is er een fout gebeurd bij de loting. Bijgevolg is de loting nietig verklaard”, klonk de officiële uitleg. Het maakte het hoongelach er niet minder op. Ook Benfica-Real, Atlético-Bayern, Salzburg-Liverpool, Inter-Ajax, Sporting-Juventus en Chelsea-Lille mochten de prullenmand in.

Finale avant la lettre

Bij trekking 2.0 werden voetbalreuzen Real Madrid en PSG aan elkaar gekoppeld, een finale avant la lettre. De neutrale kijker zal er ongetwijfeld van smullen, maar beide topteams lachten groen. Real-PSG, dat is ook Thibaut Courtois versus Lionel Messi, hoofdstukken negentien en twintig. Leuk detail: in de laatste drie confrontaties trok onze landgenoot telkens aan het langste eind.

Een smile was er ongetwijfeld wel bij Jan Vertonghen, die het met Benfica mag opnemen tegen zijn ex-club Ajax. Man City treft Sporting, Chelsea neemt het op tegen Lille.

De heenwedstrijden worden gespeeld op 15, 16, 22 en 23 februari, de terugmatchen vinden plaats op 8, 9, 15 en 16 maart.

Achtste finales RB Salzburg - Bayern München

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atlético Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

Real Madrid - PSG