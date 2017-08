Raul Alarcon pakt eindzege Ronde van Portugal, tweede ritwinst voor Gustavo Veloso

Veloso, die eerder ook de vijfde etappe won, legde de tijdrit af in 26:00. Daarmee was hij 15 seconden sneller dan Alarcon. Alejandro Marque (Sporting Clube de Portugal/Tavira) vervolledigde het Spaanse podium op 18 seconden.



Dankzij zijn tweede plaats liep Alarcon 52 seconden uit op zijn Portugese ploeggenoot Amaro Manuel Antunes, die wel zijn tweede plaats consolideerde (op 1:23 van de eindwinnaar). De Spanjaard Vicente Garcia De Mateos (Louletano-Hospital de Loulé) is derde in de eindstand op 5:25.



Alarcon is op de erelijst de opvolger van de Portugees Rui Vinhas, die vorig jaar eveneens voor W52 reed. Toen werd Alarcon vierde in de Ronde van Portugal.





Uitslag:



1. Gustavo Veloso (Spa/W52-FC Porto) de 20,3 km in 26:00



2. Raul Alarcon (Spa) op 0:15



3. Alejandro Marque (Spa) 0:18



4. Antonio Carvalho (Por) 0:24; 5. Vicente Garcia de Mateos (Spa) 0:36; 6. Ricardo Mestre 0:41; 7. Damien Gaudin (Fra) 0:44; 8. Théry Schir (Zwi) 0:53; 9. Rinaldo Nocentini (Ita) 0:57; 10. Amaro Manuel Antunes (Por) 1:07



Eindstand:



1. Raul Alarcon (Spa/W52-FC Porto) 41u46:14



2. Amaro Manuel Antunes (Por) op 1:23



3. Vicente Garcia de Mateos (Spa) 5:25



4. Rinaldo Nocentini (Ita) 5:54; 5. Alejandro Marque (Spa) 7:10; 6. Antonio Carvalho (Por) 7:25; 7. Joao Benta (Por) 7:54; 8. Henrique Casimiro (Por) 8:11; 9. Sergio Paulinho (Por) 8:36; 10. Krists Neilands (Let) 9:35