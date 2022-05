Rapport Marc Overmars: geen officiële klacht, wel foute grappen en opdringerig gedrag

Begin dit jaar stapte technisch directeur Marc Overmars (49) na bijna tien jaar dienst op bij de Nederlandse topclub Ajax omdat er over hem meldingen waren binnengelopen van grensoverschrijdend gedrag. Overmars erkende dat hij in zijn omgang met bepaalde vrouwelijke medewerkers van Ajax een stap te ver was gegaan.

Nederlandse media meenden te weten dat Overmars onder meer dickpics had verspreid. Ajax stelde daarop het onderzoeksbureau Bezemer & Schubad, opgericht in 1992 en een begrip op vlak van onderzoek naar seksuele intimidatie op de werkvloer, aan om de zaak tot op de bodem uit te spitten en om in één moeite de hele bedrijfscultuur door te lichten.

Inmiddels heeft Bezemer & Schubad zijn onderzoek afgerond. Ajax maakte de belangrijkste bevindingen kenbaar via zijn website.

“Een aantal vrouwen binnen Ajax is geconfronteerd met ongewenst gedrag”, staat er te lezen. “Dit varieert van foute grappen en denigrerende of kwetsende opmerkingen, tot een ongewenste arm over de schouder en ander opdringerig gedrag. Het onderzoek bevestigt ook de ernstige aard van het eerder gecommuniceerde gedrag van Overmars. Meerdere vrouwen hebben dit gemeld. Volledigheidshalve: het rapport maakt tevens melding van twee gevallen uit het verleden van andere betrokkenen, waartegen destijds maatregelen zijn genomen.”

Contractueel ingedekt

Het woord ‘dickpic’ staat nergens op de site van Ajax te lezen, maar de club beaamt dus wel dat Overmars te ver is gegaan. Anderzijds stapte niemand naar de politie om bepaalde feiten aan te geven. “Geen enkele vrouw heeft klacht ingediend”, laat Ajax nog weten. “Maar ze meldden het wel, dus het is duidelijk dat ze er last van hadden.” Ajax belooft werk te maken van een cultuurverandering.

Het feit dat Overmars niet meteen moet vrezen voor gerechtelijke vervolging is belangrijk in het kader van zijn verdere samenwerking met Antwerp. De huidige nummer vier uit de Jupiler Pro League stelde Overmars op 21 maart voor als sportieve baas en dekte zich contractueel stevig in. De overeenkomst met de voormalige Nederlandse international kan eenvoudig worden verbroken als er nieuwe (zwaardere) feiten naar boven zouden komen of als Overmars tegen een veroordeling zou aanlopen. Zover lijkt het dus niet te komen.

Antwerp wil pas officieel reageren als ze het volledige rapport van Bezemer & Schubad hebben ingekeken.