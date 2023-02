Rani Rosius klaar voor BK indoor: ‘2022 was geen verloren jaar’

‘2022 was geen verloren jaar.’ Na de stagnatie is sprintster Rani Rosius (22) toe aan de acceleratie, te beginnen zondag op het BK indoor in Gent.

Zes keer dook Rani Rosius dit jaar al onder de 7.30 op de 60m indoor, dat is zes keer meer dan vorig jaar.

Hoe het komt dat de snelle tijden er nu wel uit komen en in 2022 niet, daar moet de Genkse spurtster niet lang over nadenken. “Tijdens de winterstage in Tenerife vorig jaar raakte ik besmet met het coronavirus”, zegt ze. “De hele voorbereiding, waar ik zo veel werk in had gestoken, was ineens weg. Terwijl dat de basis is waar je je seizoen op voortbouwt. Die verloren trainingen kun je later onmogelijk inhalen, dus maak je keuzes. Ik haalde toch de halve finale van de 100m op het EK, en de finale met de 4x100m. Op zich ben ik daar wel tevreden mee, maar het was wel frustrerend dat ik niet kon laten zien wat ik waard was. Je weet dat je sneller kunt, maar het lukt niet.”

Ondanks de tegenslag hield Rosius de moed erin. “Ik heb er gewoon het beste van gemaakt. Ik dacht: als het me dit jaar niet lukt, dan wel volgend jaar. Je ziet dat ik nu stappen heb gezet. Ik loop frequent onder de 7.30 - veel meisjes kunnen dat niet zeggen.”

Rosius ziet 2022 dan ook niet als een verloren jaar. “Natuurlijk niet. Dat bestaat niet, of het moet zijn dat je het hele jaar in de zetel lag of met een blessure zat. Maar ik stond in de finale op een EK: geweldig, toch? Alleen: individueel waren mijn tijden niet wat ik in gedachten had.”

Rani Rosius met trainer Johan Baerts Beeld ID/ Karel Hemerijckx

Vierde kampioenschap

Over twee weken is Rosius op het EK indoor al aan haar vierde kampioenschap bij de seniors toe. Toch is van plankenkoorts geen sprake. “Ik had daar eigenlijk nooit last van. Die andere atleten zijn ook maar mensen, hoor. Oké, ze zijn sneller, maar een race blijft een race. De enige druk die ik voel, komt niet van de buitenwereld, maar leg ik mezelf op. Het is ik tegen de klok.”

Ondertussen kreeg Rosius er met Delfine Nkansa ineens een serieuze concurrente bij in eigen land. Nkansa is intussen sneller dan Rosius, maar met die sportieve rivaliteit kan ze best leven. “Ik ben superblij voor haar als ze het goed doet”, zegt Rosius. “Op het EK in Istanbul gaan we zelfs een kamer delen.”

Nkansa kwam zowat uit het niets de Belgische atletiek een kwaliteitsinjectie geven. “Wie zag haar wél komen?”, vraagt Rosius. “Delfine wist zelf niet eens dat ze voor België mocht uitkomen, omdat ze in Portugal woonde en studeerde in Frankrijk. Tot Mariam (Oulare, VH.) haar een berichtje stuurde: ‘We hebben je nodig voor het 4x100m team.’ Delfine haalt de vechtlust alleen nog meer naar boven in mij. Vroeger kon ik al eens denken: ‘Ik ga hier toch winnen vandaag’, maar dat is nu gedaan. Ik loop niet meer ‘alleen’ en dat is prima. Ik zie dit alleen als een positief gegeven. We maken elkaar beter.”

Zondag op de 60m op het BK indoor wordt het hoe dan ook een spannende tweestrijd, zegt Rosius. “De limieten voor het EK indoor zijn binnen, dus we hebben niks meer te verliezen. We gaan allebei voor de titel.”