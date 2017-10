Raman torpedeert zich meteen tot publiekslieveling in Düsseldorf: "En nu ga ik een Altbier proeven"

Hij gaf een assist, had een voet in de tweede goal en scoorde zelf ook in de derby tegen Duisburg. Hoeft het nog gezegd dat Benito Raman zich het afgelopen weekend in de harten van de supporters van Fortuna Düsseldorf heeft geschoten? "Het werd tijd dat ik mijn eerste doelpunt maakte", vertelde de spits van de Duitse tweedeklasser.

"Ik heb op voorhand gezegd dat mijn eerste Duitse derby ideaal was om een eerste keer te scoren. En vandaag was de dag", vertelde een uitgelaten Benito Raman aan het Duitse Bild. "En nu ga ik een Altbier (bier dat gebrouwen wordt in de streek van Düsseldorf) proeven."

Ook bij de Duitsers weten ze nu dat de voormalige spits van Kortrijk en AA Gent - die nu uitgeleend wordt door Standard - geen blad voor de mond neemt. Na de zege tegen Duisburg staat Düsseldorf trouwens helemaal op kop in de tweede klasse. Met drie punten meer dan Holstein Kiel. "Als je zo speelt zoals wij, dan verdien je het om koploper te zijn", gaf Raman nog als klap op de vuurpijl mee. Vintage Benito.