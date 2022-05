Radja Nainggolan over het duel op de Bosuil: ‘Ik zou mij als Antwerpenaar schamen, mocht Club hier kampioen spelen’

Als Radja Nainggolan praat, doet hij dat ongecensureerd. En deelt hij af en toe een uppercut uit. ‘Jullie, journalisten? In Italië is de druk groter, maar snappen ze meer van voetbal.’

Hij viel meteen met de deur in huis gistermiddag op de Bosuil. “Er valt niet veel te praten, hé.”

Eigenlijk wel. Hoe heb je de voorbije weken beleefd?

(blaast) “We moeten er ons bij neerleggen dat we die derde plaats niet meer kunnen pakken. En nu volgt die wedstrijd tegen Club Brugge.”

Een belangrijke voor de fans.

(knikt) “Ik zou mij - als Antwerpenaar - schamen, mochten zij hier kampioen spelen. Voorts moeten we, een beetje hopen dat AA Gent de Europe Play-Offs wint.”

Gebeurt dat niet, spelen jullie nog een extra wedstrijd eind mei.

“Het kan een lang seizoen worden, inderdaad. We hebben ons lot niet meer in eigen handen. Een extra match zou het mentaal wel zeer zwaar maken. Het zou een serieus jobke worden om ons op te krikken.”

Ik vond dat jullie in Anderlecht een uitgebluste indruk gaven. Het lijkt op bij Antwerp.

“En toch hadden we uitzicht op een gelijkmaker. Deze ploeg is niet dood of op verlof zoals sommige mensen misschien denken. Ik vond de scheidsrechter (Laforge) trouwens heel zwak donderdag - normaal vind ik hem goed. Maar allez, Koji (Miyoshi) schiet daar eens op doel via iemand zijn hoofd en hij geeft doeltrap. Dan zijde volgens mij slecht opgestaan in de morgen.”

Het loopt al een hele tijd moeizaam. Ook de coach heeft het niet gemakkelijk.

(pikt in) “Het zijn wij die op het veld staan. Hij geeft de input, wij proberen te doen wat hij vraagt. In Anderlecht konden we maximaal drie passen na mekaar geven en waren we de bal opnieuw kwijt. Het is vaak onze eigen fout dat we een tegengoal pakken. Nu, we zijn een relatief nieuwe groep, dat kunnen we dit seizoen als excuus gebruiken.”

Beeld Photonews

Een nieuwe groep? Jullie spelen al bijna een jaar samen.

“Kijk naar de grote ploegen. Club Brugge, AA Gent... Zij hebben een vaste basis, vervangen vier à vijf spelers. Hier waren er dat vijftien en een nieuwe technische staf. Vergeet niet dat we de Champions’ Play-Offs haalden.”

Was dat een mirakel?

“Ik denk het wel.”

Maar wat is de verantwoordelijkheid van Priske in dit alles? Ik vind het eigenlijk een raadsel. Club Brugge en Standard toonden interesse in hem. Hij kan toch geen slechte coach zijn?

“Wat is goed of niet goed? Het is niet aan mij om dat te zeggen. Ik zie een trainer die heel positief is, die de groep altijd beschermt.”

Jullie zijn ook altijd achter hem blijven staan.

“Je moet achter uwen trainer staan. Vooral bij iemand zoals hij. Hij heeft constant zijn verantwoordelijkheid genomen en hij heeft ons verdedigd. Dat kan je als speler enkel terugbetalen door hem ook in bescherming te nemen.”

Voelt het nu dan niet alsof jullie Priske in de steek laten?

“Neen. We spelen tegen de top vier in België, hé. De 0-4 tegen Anderlecht was dramatisch, maar al bij al...”

Die 0-4 kwam er na een tactische ingreep van de trainer.

“Het is niet omdat hij iets probeert dat we ineens drie goals pakken. Die denkwijze is te gemakkelijk. Wij waren niet gefocust genoeg op de match.”

Waar plaats je Priske onder de trainers met wie je al gewerkt hebt?

“Zulke dingen doe ik niet. Mijn beste trainer blijft Spalletti. Elke coach heeft zijn eigen visie, zijn eigen manier van werken. Ik heb van elke trainer iets geleerd. Ook van Priske.”

Wat dan?

“Hij is bezorgd om zijn spelers, behandelt ons allemaal op dezelfde manier. Vergis u niet, dat is niet evident. Ik vind het knap hoe hij deze groep in mekaar geknutseld heeft als mens.”

Nainggolan met Spalletti. Beeld REUTERS

Vind je dat er genoeg kwaliteit zit in dit Antwerp om snel mee te doen voor de titel?

“Er zijn alleszins jonge gasten met kwaliteiten. Maar zij zijn nog iets te loemp. Pas op, ik bedoel dat positief. Maar sommige gasten spelen nog te veel in hun achtertuin, snap je?”

Spelers zoals Dwomoh?

(denkt na) “Pierre heeft weinig gespeeld, natuurlijk. Kijk: soms zijn ze iets te individueel. Een voorbeeld: Koji (Miyoshi) zat in een moeilijk periode. Hij wilde eruit geraken en zocht daarbij iets te nadrukkelijk naar een doelpunt. Als je dat doet en je scoort niet, zit je te klungelen met jezelf. Zulke dingen gebeuren ook met andere spelers, dat moet eruit.”

Hoe kijk je terug op jouw eigen seizoen?

“Goh, ik ben toegekomen in een nieuw kampioenschap. Ik zie regelmatig dingen sneller dan anderen. En dan is het niet altijd gemakkelijk om te spelen met jongens die de dingen niet zo snel zien. Bij momenten wil ik de bal inspelen en is de andere nog niet klaar om die pass te ontvangen. Dan moet ik een andere keuze maken. Ik weet dat de ogen op mij gericht staan. Maar het is niet evident om het verschil te maken als niet alles loopt zoals het hoort te lopen.”

Stoort het jou dat we met een vergrootglas naar jouw prestaties kijken?

(schudt het hoofd) “Eerlijk gezegd interesseert het me niet. Ik heb nooit in België gesjot tot nu. Ik speelde voor AS Roma en Inter en ben teruggekeerd. Echte voetbalkenners begrijpen de situatie waar ik in zit.”

Echte voetbalkenners, zeg je. Je haalde al een paar keer uit naar de media en journalisten. Waarom?

“Er is te weinig voetbalkennis.”

Hoe bedoel je?

“In België wordt te gemakkelijk kritiek gegeven zonder dat jullie weten hoe het er binnenskamers aan toegaat. ‘Radja speelt niet goed.’ Het is gemakkelijk om dat te zeggen. Ik kon negen goals gemaakt hebben dit seizoen. Was ik daarin geslaagd, waren we over andere koek aan het praten. Dat is nu eenmaal het Belgische voetbal. Allez ja, de journalisten hier.”

Het stoort jou precies. Ging het in Italië dan zoveel anders?

“Daar is de druk veel groter, maar ze snappen meer van voetbal. Ik zat eens in Extra Time met Gert Verheyen. Wel, die begrijpt het. Wesley Sonck ook. Dat zijn ex-voetballers die weten wat het is om op een veld te staan. Zij hebben tactisch meer inzicht. Als je dan moet spreken met andere gasten die daar zitten en niet veel snappen van voetbal... Dat is moeilijk. Een ploeg heeft 25 spelers, één hoofdtrainer en een technische staf. Zit je daarin, weet je wat voetbal wil zeggen. Heb je er nooit ingezeten, zal je het ook nooit begrijpen.”

Dus wij gaan het nooit begrijpen?

(grijnst) “Een cijferke zetten is niet moeilijk, hé. Maak je in België een goal, krijg je een zeven. Doe je dat niet, een vijf. Dat zijn de statistieken van de journalisten. Het is nooit goed genoeg.”

En daar heb je moeite mee?

“Neen. Ik vind het niet belangrijk. Ik lees zelfs geen gazetten. Oké, ze liggen hier en ik gooi al eens een oogje naar wat er geschreven wordt. Maar ik kijk niet naar wat de journalisten schrijven. Dat doet een echte voetbalkenner evenmin.”

Beeld Photonews

Iets anders. Wat moet er volgens jou verbeteren bij Antwerp volgend seizoen?

“Deze groep moeten we zoveel mogelijk bij mekaar houden. Te veel veranderen hoeft niet. Vertrekken van een goede basis en de kleine dingen bijwerken. Er zullen jongens weggaan en bij komen - zo werkt het voetbal. Wij zitten vijf jaar in eerste klasse, vier keer haalden we play-off 1. Willen we meestrijden voor de titel, moeten we doorgaan op dit elan en de juiste toetsen aanraken. Met een ploeg overhoop te gooien, word je geen kampioen. Het beste voorbeeld is Club Brugge. Waren zij de beste ploeg dit seizoen? Neen. Ze kochten wel dienen Skov Olsen en dienen Buchanan. Zij hebben het verschil gemaakt.”

Vragen ze jou intern eigenlijk om advies richting volgend seizoen?

“Af en toe gebeurt het wel, maar ik antwoord altijd hetzelfde. ‘Gij zijt den trainer’ of ‘gij zijt den technisch directeur. Doe wat jullie moeten doen.’ Ik moet gewoon denken aan voetballen.”

Je bent een belangrijke pion in de kleedkamer. Het is toch logisch dat ze zulke zaken met jou afstemmen?

“We hebben een technisch directeur (Marc Overmars) die weet wat zijn job is. Hij is heel stil, is zich aan het focussen op wat er moet en kan veranderen.”

Was je verrast dat Antwerp Overmars haalde?

(zet zich recht) “Ik ben nooit heilig geweest in mijn carrière. Er is kritiek geweest over verkeerde dingen die hij gedaan heeft. Interesseert mij niets. Ik denk dat hij zijn job tien keer zo goed wil doen om zich te bewijzen. Zodat iedereen naar hem kan opkijken als sportief directeur. Hij weet ook: als ik nu resultaten haal, wordt er niet meer gesproken over wat er gebeurd is. Waar of niet waar, daar spreek ik mij niet over uit. Trouwens, ik ben niet bezig met het verleden. Ik bekijk een persoon hoe ik hem ken.”

Had je er persoonlijk meer van verwacht dit seizoen?

“Niet echt. De Champions’ Play-Offs waren ons doel. We zien wel volgend jaar.”

Is dat in een Antwerp mét Radja Nainggolan?

“Ik heb nog een jaar contract en ik zit in Antwerpen. (lacht) Ik ben gelukkig.”

Nu nog zien dat jullie zondag winnen.

“Dat wordt andere koek. We zullen er alles aan doen.”

Vrees je de reactie van de fans, mocht het foutlopen?

“Het kan er heftiger aan toegaan als we op achterstand komen. Maar dat is hun volste recht. Wij moeten ervoor zorgen dat ze geen kampioen worden in ons stadion.”

Ga je de boel op scherp zetten?

“Dit zijn matchen waar een jongen van droomt. Zulke matchen moeten een speler sowieso stimuleren. (fijntjes) Maar misschien was die stimulans de laatste tijd niet bij iedereen even groot.”

Meen je dat?

“Dan zouden er andere resultaten geweest zijn. Op Seraing en Kortrijk wonnen we bijvoorbeeld met tien man. Die mentaliteit wil ik altijd zien. Nu we in play-off 1 zitten, spelen we plots verdoofd. Ik vind dat spijtig.”

Ik onthoud dus dat je de boel op scherp zal zetten.

“Ritchie en ik... Wij zijn van Antwerpen. (fel) Ik wil niet belachelijk gemaakt worden in mijn stad, ze.”