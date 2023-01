Radja Nainggolan: ‘Ik hou gewoon van het spelletje, ook al is de voetbalwereld rot’

Antwerp ontvangt zondag Standard, drie maanden nadat Radja Nainggolan in Luik van zijn e-sigaret had gelurkt. Wij volgen de transfervrije middenvelder tijdens een training met zijn persoonlijke coach. ‘Liever dit dan op een loopband staan.’

Het is donderdagochtend, de temperatuur draait rond het vriespunt. Aan sportpark Groot Schijn in Deurne werkt een voetballer zich uit de naad. Hij was dertig keer Rode Duivel, speelde 367 matchen in de Serie A, is intussen 34 jaar oud en luistert naar de naam Radja Nainggolan. Sinds Nainggolans contract met Antwerp begin dit jaar in onderling overleg werd ontbonden, onderhoudt hij de conditie bij privétrainer Jordy Maluka.

Maluka voetbalde in een ver verleden nog bij Cercle Brugge en geeft tegenwoordig individuele trainingen aan jonge en iets minder jonge voetballers. Via via kwam Nainggolan bij Maluka terecht. Hij wil scherp staan als hij binnenkort een nieuwe club zou vinden. “Het is kouder dan ik dacht”, glimlacht Nainggolan bij de start van de sessie. Twintig minuten later staat hij na een reeks korte pass- en loopvormen toch al serieus in het zweet. Begeleider Maluka zorgt voor de nodige intensiteit.

“Als je dit een uurtje doet, dan voel je het in je spieren”, vertelt Nainggolan tussen twee oefeningen door. “Ga ik hierdoor in topvorm zijn als ik binnenkort ergens anders zou tekenen? Dat niet, want daar heb je een reeks matchen voor nodig. Maar het kan me wel op weg helpen. Het is alleszins interessanter dan in de fitness op een loopband te staan.”

Gretigheid

Maluka is dan weer tevreden over de ijver die Nainggolan aan de dag legt. “Hij geeft een heel gemotiveerde indruk. Anders zou hij hier ook niet aan beginnen.”

Nainggolan toont zich inderdaad gretig voor een speler van wie Antwerps voorzitter Paul Gheysens onlangs nog zei dat hij engagement miste. Volgens Gheysens was Nainggolan niet helemaal meer gefocust op het voetbal. “Ik wil nog altijd heel graag voetballen”, benadrukt Nainggolan zelf. “Dat heeft niet eens met geld te maken. Geld was nooit mijn grootste drijfveer. Ik had in mijn carrière trouwens nog een pak meer kunnen verdienen. Ik hou gewoon van het spelletje, ook al is de voetbalwereld rot.”

Over zijn pijnlijke exit op de Bosuil wil Nainggolan het nu liever niet hebben. Zijn hoofd staat naar trainen. In de podcast Koolcast Sport kwam de voormalige international onlangs wel nog even terug op de voorbije maanden. Nainggolan verklaarde daar dat hij zich niet correct behandeld voelde door de club en dat hij zich geviseerd voelde door de media.

Privétrainer Jordy Maluka (ex-Cercle) begeleidt de voetballer. Beeld Photo News

“Toen we met 3-0 verloren op Standard werd er meer geschreven over vapen dan over de slechte match van Antwerp”, zei Nainggolan. “Er waren trouwens honderden manieren om dat achteraf anders op te lossen. Ik had een boete kunnen storten op de rekening van Kom Op Tegen Kanker. Dan waren de club en ik er beter uit gekomen. Ik besef dat het verkeerd was wat ik deed. Maar terwijl ik vroeger anderhalf pakje sigaretten per dag rookte, vape ik nu alleen nog maar. Ik zie dat als een verbetering. Anderen vinden dat nog altijd verkeerd. Oké, maar er werd nooit gezocht naar een oplossing. Antwerp wou me gewoon kloten.

“Toen ik naar Antwerps B-kern werd verwezen, deed ik alles wat van mij werd gevraagd. Ik kwam met de glimlach toe en hielp de jongeren”, liet Nainggolan bij Koolcast verder verstaan. “En dan zei Gheysens nadien dat ik het niet goed had gedaan in de B-kern. De deur stond zogezegd op een kier, maar ik heb ze op mijn smoel gekregen. Een echte uitleg heb ik nooit gehad.”

Naar Sardinië

In België ziet Nainggolan zichzelf niet meer aan de slag gaan. Hier wordt de routinier met een vergrootglas bekeken en daar heeft hij even genoeg van. Een bezoekje aan zijn tweede thuis Sardinië, eind vorige week, deed heel wat lokale harten sneller slaan. Nainggolan werd door de Italiaanse pers snel gelinkt aan zijn oude club Cagliari, maar concreet is die piste volgens de speler momenteel niet.

“Ik zou een terugkeer naar Cagliari best zien zitten, maar de waarheid is dat ik met niemand van de club heb gepraat. Ik was er gewoon op bezoek. Momenteel laat ik alles rustig op me afkomen”, zegt Nainggolan tijdens een tweede korte pauze aan de rand van het oefenveld.

Op het einde van de training heeft Maluka nog wat afwerkvormen in petto naar een jeugddoel. Een keeper is er niet voorhanden. Nainggolan moet eerst een paar keer kaatsen en draaien en dan naar een leeg doel schieten. “In een grote goal was het prijs geweest”, grapt Nainggolan als hij net boven de lat mikt.

Na de pittige sessie zet hij zich moe maar voldaan op een bankje. “Nu zou je graag hebben dat ik begin te vapen, zeker?” lacht Nainggolan in de richting van de fotograaf. “Dat zou nogal een foto zijn.” De e-sigaret blijft desondanks op zak. Aan zijn conditie is misschien nog wat werk, maar zijn gevoel voor humor is intact.