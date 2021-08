Radja Nainggolan en Inter Milaan beëindigen contract

De 33-jarige Nainggolan was sinds 2018 een speler van Inter. Eerder was het jeugdproduct van Germinal Beerschot in de Serie A bij Piacenza (2005-2010), Cagliari (2010-2014) en AS Roma (2014-2018) aan de slag. De voorbije seizoenen werd de middenvelder door Inter weer aan uitgeleend aan Cagliari. Daar zal hij volgens Italiaanse media zijn carrière voortzetten.