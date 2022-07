Radja Nainggolan, back in business na enkeloperatie: ‘Ik vraag geen applaus omdat ik vier maanden met pijn speelde’

De bergen zijn eigenlijk niets voor stadsmens Radja Nainggolan – ‘Er is hier te weinig lawaai’ – maar toch probeert de 34-jarige middenvelder het beste te maken van Antwerps stage in de Oostenrijkse Alpen. ‘Of we kampioen kunnen worden? Als we wat beter ingespeeld geraken.’

“Ik zen kapot, man.” Radja Nainggolan heeft net een stevige ochtendtraining achter de rug als hij een kwartiertje voor ons komt zitten in het Kuhotel in Waidring. Na een reeks pittige wedstrijdvormen kreeg ‘Il Ninja’ ook nog wat extra loopwerk voorgeschoteld. Nainggolan werd eind vorig seizoen geopereerd aan de enkel en heeft daardoor een kleine achterstand in te halen.

Hoe voel je je, twee maanden na die operatie?

“Prima. Ik kan weer goed tegen een bal shotten. Op fysiek vlak kan er nog wat bij, maar daar is de voorbereiding voor. Na mijn operatie heb ik anderhalve maand niet mogen lopen. Wat zeker niet wil zeggen dat ik heb stilgezeten in het tussenseizoen. Ik heb zelfs maar vijf dagen vakantie gehad. Nadien ben ik keihard beginnen revalideren. Ik trainde twee keer per dag om weer fit te geraken. En voilà, hier zijn we.”

Kan je nog eens uitleggen waarom je onder het mes moest?

“Ik heb drie, vier maanden met pijn gespeeld. Tussendoor trainde ik dan eens wel, dan eens niet. Met pijnstillers kon ik nog lang verder, maar in de laatste twee matchen ging het gewoon niet meer. Ik kon zelfs niet meer met de wreef op de bal trappen. Pas toen werd ook duidelijk wat er juist mis was. Eerder op het seizoen had ik een keer mijn enkel omgeslagen. Ik dacht altijd dat de pijn daar nog een gevolg van was en vroeg daarom niet om een scan. Uiteindelijk liet ik toch een scan maken en bleek dat er een klein botje was afgebroken. Dat moest ik laten bijslijpen.”

Waarom heb je daar nooit over gecommuniceerd? De mensen verwachten…

“(onderbreekt) Je moet niet alles openbaar maken. Het belangrijkste was dat intern iedereen wist dat er iets aan de hand was. Ik heb geen medelijden van de mensen nodig. Ik ben geen zieligaard die gaat zeggen: ‘Krijg ik een applaus, want ik heb vier maanden met een blessure geshot?’ Wat de mensen zeggen interesseert me niet. Ik heb zelf beslist om door te spelen, dus wil ik geen excuses inroepen.”

Beeld Photo News

Los van wat de mensen zeggen, moet het toch ook een frustrerende situatie geweest zijn voor jezelf.

“(ontwijkend) Zo lang ik op een veld kan staan, ga ik proberen mee te doen. Da’s mijn mentaliteit. Ik ben geen pussy die zegt: ‘het gaat niet’. Er zijn er veel die na een klein tikje blijven rollen en een halfuur op de grond liggen, ik niet.”

Dat siert je, maar intussen kwam er soms wel wat kritiek. Had je zelf ook meer verwacht van het voorbije seizoen?

“Tuurlijk. Maar je speelt met elf, hé. Ik ben geen Messi die vijf man dribbelt en zo de match beslist. Ik kan wel een ploeg beter doen draaien. Ik heb een bepaalde visie op voetbal, maar die visie zag ik te weinig rondom mij. Ik heb me dus moeten aanpassen aan de ploeg, zodat ik niet altijd mijn spel kon spelen. Soms zag ik dingen die anderen niet zagen en dan stond ik daar met de bal tussen mijn voeten.

“Ik vind dat Antwerp veel goede spelers heeft, maar we voetbalden soms te individueel. Om een voorbeeld te geven: we rekenden te veel op een flits van iemand als Benson om een match te winnen. Het was niet echt een collectief gebeuren. Da’s de waarheid. Zelf voetbal ik liever meer vanuit de combinatie.

“Weet je wat het ook is? Jullie journalisten baseren zich bij jullie beoordeling vooral op het aantal goals dat iemand maakt. Maar dat ik elke match twaalf doorbrekende passes gaf weten jullie niet. Jullie weten zelfs niet eens wat dat wil zeggen. (fijntjes) Da’s een pass waarmee je ineens van verdediging naar aanval doorschuift.”

Point taken. Wat we wél zagen is dat er vorig seizoen veel met jou werd geschoven. Dat maakte de zaken er niet makkelijker op.

“Ik zie mezelf in de eerste plaats als een tien in een 4-3-3. Daar heb ik bij Antwerp maar vijf, zes keer gestaan. Voor de rest eens voor de verdediging, eens linksmidden, een beetje overal. Of al dat geschuif niet frustrerend was? Het is zo, maar da’s nu eenmaal voetbal. De trainer beslist en ik doe wat hij vraagt.”

Gaat het onder de nieuwe trainer beter worden, denk je?

“Weet ik niet. Ik sloot maar pas aan bij de groep en heb amper een tactische training meegedaan. Ik heb even tijd nodig om rond te kijken, hé. Maar ik zie nu al wel dat de technische staf graag wil voetballen. Hopelijk speelt dat in mijn kaart. De trainers proberen alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Spelers die moeten worden bijgestuurd - daar zijn ze nu echt werk van aan het maken.”

Hoe is je omgang met Mark van Bommel trouwens?

“Ik heb in Italië nog tegen hem gespeeld. Hij was een hele goede voetballer. Het trainerschap is natuurlijk iets helemaal anders, maar de staf werkt hard en naar mijn gevoel zit er potentieel in. De coach heeft me ondertussen al een paar keer laten verstaan dat ik een groot voorbeeld ben voor de jonge gasten.”

Beeld Photo News

Van Bommel moet de droom van jullie voorzitter helpen waarmaken. Kan Antwerp nu al kampioen worden?

“Je weet niet wat de andere ploegen zullen doen. Maar er is wel kwaliteit: we speelden vorig seizoen vier keer tegen Club Brugge en verdienden twee keer om te winnen. Dat betekent dat het vrij gelijk opgaand is. Misschien als we wat beter ingespeeld geraken. En met de komst van Vincent Janssen geeft de club toch weer een signaal.”

Toby Alderweireld aanwerven zou ook een stevig signaal zijn.

“Ja, maar hij is er nog niet. Ik heb hem eens gehoord en hij ziet het wel zitten. Afwachten. Toby is een goede speler, maar met Engels hebben we al zo’n type. Toby en Björn hebben een vrij identiek profiel.”

Om af te ronden: je gaat je laatste contractjaar in. Hoe zie jij je toekomst?

“Daar is nog niet over gepraat met de club. Het is nog vroeg, hé. Mijn idee is langer blijven, ik zit hier goed, in mijn eigen stad. Ik zie straks wel wat Antwerp wil. En als ik toch moet stoppen, heb ik een mooie carrière gehad.”