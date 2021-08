Radja Nainggolan (33) komt aan op de Bosuil om transfer naar Antwerp af te ronden

Een nieuwe attractie op onze velden. Nainggolan is vandaag geland in Deurne en zou vandaag een contract bij Antwerp tekenen. De deal is quasi rond, maar de Antwerpenaar moet in ons land wel nog medische testen ondergaan.

Nainggolan ontbond zijn contract bij Inter en had verschillende opties - zoals Besiktas en Cagliari. Zijn looneisen zijn niet min, maar op de Bosuil willen ze daar aan tegemoetkomen. Over de looncijfers wilt Antwerp nog niet veel kwijt, al zal Nainggolan zeker geen kleinverdiener worden in de Belgische competitie. Door de opstappremie die hij bij Inter nog ontving ging de middenvelder akkoord met een lager loon dan hij in Italië opstreek. De tekenbonus bedraagt wel zo’n 2 miljoen euro per jaar.

Ex-Beerschot

De overgang gaat gepaard met een sentimenteel aspect. Nainggolan speelde tot zijn zestiende bij stadsrivaal (Germinal) Beerschot. Nadien trok hij naar Italië. Eerst bij Piacenza en Cagliari, nadien vervoegde hij topclubs AS Roma en Inter, dat hem de voorbije twee seizoenen uitleende aan opnieuw Cagliari. Nainggolan is ook 30-voudig international.

Zijn tweelingzus Riana weet trouwens ook hoe het voelt om te voetballen in rood en wit. Zij speelde in 2013 een jaartje voor RAFC Ladies.